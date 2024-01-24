افتتاح مركز خدمات مصر فى الإسكندرية التابع لـإى فاينانس

MENAFN - Al-Borsa News) افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع مركز“خدمات مصر” التابع لمجموعة إى فاينانس القابضة للاستثمارات المالية، والذى يهدف إلى تطبيق التحول الرقمى للتيسير على المواطنين وتحقيق الشمول المالى عن طريق تعزيز وسائل الدفع الإلكترونى، وتطويع أدوات التحول الرقمى لتقليل زمن تقديم الخدمات الحكومية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن مراكز خدمات مصر تقدم أكثر من 126 خدمة حكومية متنوعة، تشمل خدمات التوكيلات، وخدمات التوثيق، وترجمة المحررات الرسمية، وكذلك إصدار الشهادات المميكنة، وإصدار وتجديد بطاقة الرقم القومى والقيد العائلى، بالإضافة إلى إمكانية إصدار صحيفة الحالة الجنائية باللغتين العربية والإنجليزية، كذلك خدمات المرور، والأحوال المدنية والجوازات، والتوثيق والشهر العقارى، وخدمات النيابة العامة وخدمات السجل التجارى والتأمينات الاجتماعية والتضامن الاجتماعى.

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وأوضحت السعيد أنه تم إضافة خدمات الشمول المالى ودفع وتحصيل المصروفات الدراسية، ودفع فواتير الكهرباء، وشحن كروت الكهرباء، ودفع مصاريف الجامعات، وكذلك إتاحة خدمات التوثيق لأول مرة يوم الجمعة من كل أسبوع فى المراكز المتنقلة فى القاهرة الكبرى والجيزة.

وقال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة ((إى فاينانس)) للاستثمارات المالية والرقمية، إن المجموعة تحرص دائماً على رفع قدرات وإمكانات جميع شركاتها التابعة بشكل دائم ومستمر مع تعزيز وإضافة المزيد من التقنيات والبنية التحتية المتكاملة لخدمة التحول الرقمى فى مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

ويشهد مشروع ((خدمات مصر)) أكبر تجمع للخدمات الرقمية الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين من مكان واحد، وخلال عام 2023 حقق المشروع ما يزيد عن 50 ألف معاملة ووصل مجموع الخدمات إلى 126 خدمة، كما وصل متوسط زمن تقديم الخدمة إلى 7 دقائق وتم الوصول إلى 3 ملايين مستخدم على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة للتعريف بالخدمات المقدمة فى مراكز ((خدمات مصر)) الثابتة والمتنقلة.

وأكد سرحان حرص المجموعة على المشاركة فى نشر وإطلاق المزيد من مراكز ((خدمات مصر)) التكنولوجية المتنقلة والثابتة، ولا سيما بعد النجاح الكبير الذى حققته المنظومة الجديدة فى محافظات أسوان وجنوب سيناء، بما يُحفّز جميع الأطراف نحو إطلاق المزيد من المراكز التكنولوجية لخدمات مصر.