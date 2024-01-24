فيتش: اضطرابات الشحن في البحر الأحمر تحافظ على علاوة المخاطر في أسعار النفط

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وكالة“فيتش” في تقرير نشرته الأربعاء على موقعها الرسمي، إن اضطراب حركة الشحن، وإعادة توجيه السفن بعيدًا عن البحر الأحمر، سيحافظ على العلاوة الجيوسياسية في أسواق السلع الأساسية الرئيسية، بما في ذلك النفط، والغاز، والمواد الكيميائية، والأسمدة.

وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني، أنه بدون حدوث اضطرابات جوهرية في إنتاج النفط، أو تصعيد أوسع نطاقًا للهجمات على طرق نقل النفط الأكثر حيوية في المنطقة، فإنها لا تتوقع ارتفاعًا قويًا في تقديراتها السابقة لسعر خام برنت عند 80 دولارًا للبرميل في عام 2024.

موضوعاتأسعار الذهب تتراجع عند أدنى تسوية في 5 جلسات إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في الولايات المتحدة يسجل مستوى قياسيًا خلال ديسمبر المنظمون الألمانيون يطالبون البنوك بتعزيز احتياطياتها للأوقات الصعبة

وتتوقع“فيتش” أن يظل المعروض في سوق النفط العالمي كافيًا خلال عام 2024، مع وجود أكثر من 5 ملايين برميل يوميًا من الطاقة الفائضة“لأوبك+”، وسط توازن العرض والطلب العالمي على النفط، ما يخفف من أي تأثير ناتج عن الاضطرابات المحتملة.

وبالرغم من الآثار السلبية للصراع على البلدان المجاورة، ولا سيما مصر ولبنان والأردن، من مخاطر على السياحة والتجارة والاستثمار والمالية العامة، توقعت“فيتش” أن تحقق البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط نموًا أقوى في عام 2024، بسبب استقرار الإنتاج النفطي.

وتتجه شحنات النفط شمالًا عبر قناة السويس وخط أنابيب سوميد إلى أوروبا، بشكل رئيسي من السعودية والعراق، وتتمثل التدفقات المتجهة جنوبًا في المقام الأول، في صادرات النفط الروسية إلى الصين والهند، في أعقاب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

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