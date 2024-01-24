النفط يعزز مكاسبه مع هبوط المخزونات الأمريكية وبرنت يتجاوز 80 دولارًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عززت أسعار النفط من مكاسبها خلال تعاملات الأربعاء، مع تقييم الأسواق بيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من التوقعات، في ظل تصاعد وتيرة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس بنسبة 0.6% أو 48 سنتًا عند 80.03 دولار للبرميل، في تمام الساعة 07:58 مساء بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن لامست 80.29 دولار خلال التداولات.
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فيما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس – العقد الأكثر نشاطًا – بنسبة 0.9% أو 67 سنتًا إلى 75.04 دولار للبرميل، بعد أن لامس 75.33 دولار خلال الجلسة.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط انخفضت 9.2 مليون خلال الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من شهر يناير الجاري، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض 1.2 مليون برميل.
وقالت وكالة“فيتش”، إن اضطراب حركة الشحن، وإعادة توجيه السفن بعيدًا عن البحر الأحمر، سيحافظ على العلاوة الجيوسياسية في أسواق السلع الأساسية الرئيسية، بما في ذلك النفط، والغاز، والمواد الكيميائية، والأسمدة، وأكدت توقعاتها السابقة لسعر خام برنت عند 80 دولارًا للبرميل.
ويتوقع محللو بنك“إتش إس بي سي” أن تتراوح أسعار خام“برنت” القياسي بين 75 و85 دولارًا للبرميل دون تغير كبير على المدى المتوسط، مشيرين إلى أن الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى دول منظمة“أوبك” وحلفاؤها، يمكنها تعويض آثار المخاطر الجيوسياسية.
المصدر:
MENAFN24012024000202011048ID1107764074
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