النفط يعزز مكاسبه مع هبوط المخزونات الأمريكية وبرنت يتجاوز 80 دولارًا

MENAFN - Al-Borsa News) عززت أسعار النفط من مكاسبها خلال تعاملات الأربعاء، مع تقييم الأسواق بيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من التوقعات، في ظل تصاعد وتيرة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس بنسبة 0.6% أو 48 سنتًا عند 80.03 دولار للبرميل، في تمام الساعة 07:58 مساء بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن لامست 80.29 دولار خلال التداولات.

موضوعاتأسعار الذهب تتراجع عند أدنى تسوية في 5 جلسات إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في الولايات المتحدة يسجل مستوى قياسيًا خلال ديسمبر المنظمون الألمانيون يطالبون البنوك بتعزيز احتياطياتها للأوقات الصعبة

فيما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس – العقد الأكثر نشاطًا – بنسبة 0.9% أو 67 سنتًا إلى 75.04 دولار للبرميل، بعد أن لامس 75.33 دولار خلال الجلسة.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط انخفضت 9.2 مليون خلال الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من شهر يناير الجاري، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض 1.2 مليون برميل.

وقالت وكالة“فيتش”، إن اضطراب حركة الشحن، وإعادة توجيه السفن بعيدًا عن البحر الأحمر، سيحافظ على العلاوة الجيوسياسية في أسواق السلع الأساسية الرئيسية، بما في ذلك النفط، والغاز، والمواد الكيميائية، والأسمدة، وأكدت توقعاتها السابقة لسعر خام برنت عند 80 دولارًا للبرميل.

ويتوقع محللو بنك“إتش إس بي سي” أن تتراوح أسعار خام“برنت” القياسي بين 75 و85 دولارًا للبرميل دون تغير كبير على المدى المتوسط، مشيرين إلى أن الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى دول منظمة“أوبك” وحلفاؤها، يمكنها تعويض آثار المخاطر الجيوسياسية.

المصدر: