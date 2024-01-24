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بني سويف تبحث مع نيو هوب إيجيبت التعاون فى تصنيع الأعلاف والإنتاج الداجني

1/24/2024 2:22:17 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) حث نائب محافظ بني سويف الدكتور عاصم سلامة مع مسئولي شركة“نيو هوب إيجيبت” الزراعية، إحدى شركات مجموعة نيوهوب العالمية العاملة في مجال تصنيع الأعلاف والإنتاج الداجني، سبل تعزيز التعاون بين المحافظة والشركة في النهوض بقطاع الإنتاج الداجني ومنظومة الأعلاف، وتعظيم أوجه التعاون في مجال الدعم الفني والتدريب وتبادل الخبرات خلال الفترة المقبلة في ضوء تكليفات المحافظ، الدكتور محمد هاني غنيم .

وذكرت المحافظة – في بيان اليوم – أن الاجتماع تطرق أيضا لبحث طلب الشركة بإمكانية عقد مؤتمر علمي للنهوض بمجال تربية الدواجن وتحسين الأعلاف وتأهيل ورفع قدرات المربين والعاملين في الصناعة.

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وشدد نائب المحافظ – خلال الاجتماع – على تقديم التيسيرات اللازمة لعقد مثل هذه المؤتمرات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جامعة بني سويف والجهات ذات الصلة بعد استيفاء الإجراءات اللازمة لعقد المؤتمر بالشراكة بين أجهزة المحافظة والجامعة وغرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية.

المصدر:

MENAFN24012024000202011048ID1107764073

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