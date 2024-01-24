بني سويف تبحث مع نيو هوب إيجيبت التعاون فى تصنيع الأعلاف والإنتاج الداجني

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حث نائب محافظ بني سويف الدكتور عاصم سلامة مع مسئولي شركة“نيو هوب إيجيبت” الزراعية، إحدى شركات مجموعة نيوهوب العالمية العاملة في مجال تصنيع الأعلاف والإنتاج الداجني، سبل تعزيز التعاون بين المحافظة والشركة في النهوض بقطاع الإنتاج الداجني ومنظومة الأعلاف، وتعظيم أوجه التعاون في مجال الدعم الفني والتدريب وتبادل الخبرات خلال الفترة المقبلة في ضوء تكليفات المحافظ، الدكتور محمد هاني غنيم .
وذكرت المحافظة – في بيان اليوم – أن الاجتماع تطرق أيضا لبحث طلب الشركة بإمكانية عقد مؤتمر علمي للنهوض بمجال تربية الدواجن وتحسين الأعلاف وتأهيل ورفع قدرات المربين والعاملين في الصناعة.
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وشدد نائب المحافظ – خلال الاجتماع – على تقديم التيسيرات اللازمة لعقد مثل هذه المؤتمرات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جامعة بني سويف والجهات ذات الصلة بعد استيفاء الإجراءات اللازمة لعقد المؤتمر بالشراكة بين أجهزة المحافظة والجامعة وغرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية.
المصدر:
MENAFN24012024000202011048ID1107764073
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