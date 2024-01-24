القيمة السوقية لـمايكروسوفت تتجاوز 3 تريليونات دولار للمرة الأولى

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت القيمة السوقية لشركة“مايكروسوفت” فوق مستوى 3 تريليونات دولار خلال تعاملات الأربعاء، بدعم من الزخم حول الذكاء الاصطناعي وقدرته على قيادة أعمال الشركة في المستقبل.

وارتفع سهم الشركة بنسبة 1.10% إلى 403.32 دولار، في تمام الساعة 07:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامس 404.72 دولار في وقت سابق من الجلسة، لترتفع القيمة السوقية فوق 3 تريليونات دولار للمرة الأولى على الإطلاق.

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في وقت سابق من هذا الشهر تجاوزت القيمة السوقية لشركة“مايكروسوفت” نظيرتها“آبل” لفترة وجيزة لتصبح الأكبر في العالم، لكن صانعة“أيفون” استعادت لقبها مرة أخرى هذا الأسبوع.

وارتفع سهم“مايكروسوفت” – وهي إحدى الشركات التي تعرف بـ”السبع الكبار” والتي قادت مكاسب السوق الأمريكي العام الماضي – بنسبة 57% تقريبًا خلال عام 2023، كما زاد بنسبة 7.4% منذ بداية هذا العام.

وتأتي هذه المكاسب بدعم من حماس المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي وقدرته على تسريع نمو الأرباح والإيرادات، حيث يتوقع المستثمرون أن يدعم الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية اتجاهات النمو طويلة المدى.

تشير التوقعات إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 15% تقريبًا في السنة المالية 2024، وذلك أسرع من قطاع التكنولوجيا الأوسع في الولايات المتحدة بشكل عام، وفقًا لبيانات“بلومبرج إنتليجنس”.

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