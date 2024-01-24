القيمة السوقية لـمايكروسوفت تتجاوز 3 تريليونات دولار للمرة الأولى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت القيمة السوقية لشركة“مايكروسوفت” فوق مستوى 3 تريليونات دولار خلال تعاملات الأربعاء، بدعم من الزخم حول الذكاء الاصطناعي وقدرته على قيادة أعمال الشركة في المستقبل.
وارتفع سهم الشركة بنسبة 1.10% إلى 403.32 دولار، في تمام الساعة 07:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامس 404.72 دولار في وقت سابق من الجلسة، لترتفع القيمة السوقية فوق 3 تريليونات دولار للمرة الأولى على الإطلاق.
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في وقت سابق من هذا الشهر تجاوزت القيمة السوقية لشركة“مايكروسوفت” نظيرتها“آبل” لفترة وجيزة لتصبح الأكبر في العالم، لكن صانعة“أيفون” استعادت لقبها مرة أخرى هذا الأسبوع.
وارتفع سهم“مايكروسوفت” – وهي إحدى الشركات التي تعرف بـ”السبع الكبار” والتي قادت مكاسب السوق الأمريكي العام الماضي – بنسبة 57% تقريبًا خلال عام 2023، كما زاد بنسبة 7.4% منذ بداية هذا العام.
وتأتي هذه المكاسب بدعم من حماس المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي وقدرته على تسريع نمو الأرباح والإيرادات، حيث يتوقع المستثمرون أن يدعم الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية اتجاهات النمو طويلة المدى.
تشير التوقعات إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 15% تقريبًا في السنة المالية 2024، وذلك أسرع من قطاع التكنولوجيا الأوسع في الولايات المتحدة بشكل عام، وفقًا لبيانات“بلومبرج إنتليجنس”.
المصدر:
MENAFN24012024000202011048ID1107764072
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