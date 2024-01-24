ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية وداكس الألماني يحقق إغلاقًا قياسيًا

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الأربعاء، مع استيعاب الأسواق بيانات أظهرت تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري، قبل يوم من اجتماع البنك المركزي الأوروبي لبحث السياسة النقدية، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة.

وفي نهاية التداولات، صعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 1.2% إلى 477 نقطة، بدعم مكاسب قطاعات على رأسها، التكنولوجيا (+4.95%) والتعدين (+2%) والبنوك (+1.15%).

موضوعاتأسعار الذهب تتراجع عند أدنى تسوية في 5 جلسات إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في الولايات المتحدة يسجل مستوى قياسيًا خلال ديسمبر المنظمون الألمانيون يطالبون البنوك بتعزيز احتياطياتها للأوقات الصعبة

وفي حين ارتفع مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.55% عند 7526 نقطة، صعد سعر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.9% إلى 7455 نقطة، فيما زادت قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 1.6% عند 16889 نقطة، محققًا أول إغلاق قياسي له هذا العام.

وقفز سهم“سيمنز إنرجي” (رمز: ENR) بنسبة 9.25%، بعد تحول شركة الطاقة الألمانية للربحية خلال الربع الأول، مع تجاوز الإيرادات للتوقعات، كما ارتفع سهم صانعة معدات إنتاج الرقائق“إيه إس إم إل” الهولندية بنسبة 9.7%، عقب نتائج أعمال قوية على الصعيد الفصلي والسنوي.

وأظهر المسح الشهري لنشاط الأعمال الذي أجرته“إس آند بي جلوبال”، ارتفاع المؤشر المركب لمديري المشتريات في منطقة اليورو إلى 47.9 نقطة في يناير، بعد أن بلغ 47.6 نقطة في قراءة ديسمبر، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثامن على التوالي.

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