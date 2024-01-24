ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية وداكس الألماني يحقق إغلاقًا قياسيًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الأربعاء، مع استيعاب الأسواق بيانات أظهرت تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري، قبل يوم من اجتماع البنك المركزي الأوروبي لبحث السياسة النقدية، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة.
وفي نهاية التداولات، صعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 1.2% إلى 477 نقطة، بدعم مكاسب قطاعات على رأسها، التكنولوجيا (+4.95%) والتعدين (+2%) والبنوك (+1.15%).
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وفي حين ارتفع مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.55% عند 7526 نقطة، صعد سعر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.9% إلى 7455 نقطة، فيما زادت قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 1.6% عند 16889 نقطة، محققًا أول إغلاق قياسي له هذا العام.
وقفز سهم“سيمنز إنرجي” (رمز: ENR) بنسبة 9.25%، بعد تحول شركة الطاقة الألمانية للربحية خلال الربع الأول، مع تجاوز الإيرادات للتوقعات، كما ارتفع سهم صانعة معدات إنتاج الرقائق“إيه إس إم إل” الهولندية بنسبة 9.7%، عقب نتائج أعمال قوية على الصعيد الفصلي والسنوي.
وأظهر المسح الشهري لنشاط الأعمال الذي أجرته“إس آند بي جلوبال”، ارتفاع المؤشر المركب لمديري المشتريات في منطقة اليورو إلى 47.9 نقطة في يناير، بعد أن بلغ 47.6 نقطة في قراءة ديسمبر، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثامن على التوالي.
المصدر:
MENAFN24012024000202011048ID1107764069
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