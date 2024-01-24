وزيرة المالية التونسية: 2024 سيكون عام التصدي للاقتصاد الموازي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكدت وزيرة المالية التونسي سهام البوغديري نمصية اليوم الاربعاء أن عام 2024 سيكون عام التصدي للاقتصاد الموازي وادماجه في الاقتصاد المنظم.
وأضافت نمصية ـ خلال ملتقى حواري لهيئة الخبراء المحاسبين بعنوان” قراءة تحليلية لقانون المالية لسنة 2024′′ ـ أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة تضم مختلف الاطراف لادماج الاقتصادي الموازي من أجل الحفاظ على الموارد الخاصة بالدولة ..وذلك وفقا لبيان لوزارة المالية.
موضوعات متعلقة
أسعار الذهب تتراجع عند أدنى تسوية في 5 جلسات إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في الولايات المتحدة يسجل مستوى قياسيًا خلال ديسمبر المنظمون الألمانيون يطالبون البنوك بتعزيز احتياطياتها للأوقات الصعبة
وأشار الى أن الوزارة بصدد صياغة مشروع اصلاح شامل يستجيب الى تحديات المرحلة الراهنة وسيعطي الاولوية المطلقة للمواطنين خاصة الفئات المتوسطة والهشة بهدف حمايتها وخلق الثروات وتحسين الاستثمار.
المصدر:
MENAFN24012024000202011048ID1107764068
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.