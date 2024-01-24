وزيرة المالية التونسية: 2024 سيكون عام التصدي للاقتصاد الموازي

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت وزيرة المالية التونسي سهام البوغديري نمصية اليوم الاربعاء أن عام 2024 سيكون عام التصدي للاقتصاد الموازي وادماجه في الاقتصاد المنظم.

وأضافت نمصية ـ خلال ملتقى حواري لهيئة الخبراء المحاسبين بعنوان” قراءة تحليلية لقانون المالية لسنة 2024′′ ـ أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة تضم مختلف الاطراف لادماج الاقتصادي الموازي من أجل الحفاظ على الموارد الخاصة بالدولة ..وذلك وفقا لبيان لوزارة المالية.

موضوعاتأسعار الذهب تتراجع عند أدنى تسوية في 5 جلسات إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في الولايات المتحدة يسجل مستوى قياسيًا خلال ديسمبر المنظمون الألمانيون يطالبون البنوك بتعزيز احتياطياتها للأوقات الصعبة

وأشار الى أن الوزارة بصدد صياغة مشروع اصلاح شامل يستجيب الى تحديات المرحلة الراهنة وسيعطي الاولوية المطلقة للمواطنين خاصة الفئات المتوسطة والهشة بهدف حمايتها وخلق الثروات وتحسين الاستثمار.

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