المنظمون الألمانيون يطالبون البنوك بتعزيز احتياطياتها للأوقات الصعبة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
دعت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية في ألمانيا البنوك المحلية إلى الإبقاء على جزء من“أرباحها الوفيرة” المحققة مؤخرًا، وذلك تحت بند مخصصات للعملاء المتعثرين في سداد القروض.
وقال رئيس الهيئة التنظيمية“مارك برانسون” لشبكة“سي إن بي سي” الثلاثاء، إنه على الرغم من أن الصدمة الناجمة عن زيادات أسعار الفائدة“تم استيعابها في دفاتر البنوك”، إلا أنه قد يكون هناك المزيد من المشاكل في المستقبل.
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وأضاف أن الصعوبات التي تأتي من بيئة أسعار الفائدة هذه لعملاء القطاع المصرفي لم تحدث حتى الآن، مضيفًا أنه“لن يكون من السهل” تكرار الربحية المتوقعة في عامي 2023 و2024 بسبب معدلات الفائدة المرتفعة.
وتابع:“لذلك يتعين على البنوك أن تكون حذرة للغاية بشأن متطلبات المخصصات، ليس فقط بشأن السماح للمساهمين بالاستفادة من هذا العام الجيد الذي مروا به، ولكن أيضًا تخصيص الكثير للتعامل مع التكاليف القادمة لأنها ستأتي”.
حقق القطاع المصرفي مكاسب غير متوقعة في عام 2023، حيث استفاد المقرضون من رفع أسعار الفائدة، وعلى سبيل المثال حقق“دويتشه بنك”، أكبر بنك في ألمانيا، أرباحًا صافية بلغت 1.031 مليار يورو (1.12 مليار دولار)، متفوقًا على التوقعات.
المصدر:
MENAFN24012024000202011048ID1107764067
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