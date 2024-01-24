المنظمون الألمانيون يطالبون البنوك بتعزيز احتياطياتها للأوقات الصعبة

MENAFN - Al-Borsa News) دعت هيئة الرقابة المالية الفيدرالية في ألمانيا البنوك المحلية إلى الإبقاء على جزء من“أرباحها الوفيرة” المحققة مؤخرًا، وذلك تحت بند مخصصات للعملاء المتعثرين في سداد القروض.

وقال رئيس الهيئة التنظيمية“مارك برانسون” لشبكة“سي إن بي سي” الثلاثاء، إنه على الرغم من أن الصدمة الناجمة عن زيادات أسعار الفائدة“تم استيعابها في دفاتر البنوك”، إلا أنه قد يكون هناك المزيد من المشاكل في المستقبل.

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وأضاف أن الصعوبات التي تأتي من بيئة أسعار الفائدة هذه لعملاء القطاع المصرفي لم تحدث حتى الآن، مضيفًا أنه“لن يكون من السهل” تكرار الربحية المتوقعة في عامي 2023 و2024 بسبب معدلات الفائدة المرتفعة.

وتابع:“لذلك يتعين على البنوك أن تكون حذرة للغاية بشأن متطلبات المخصصات، ليس فقط بشأن السماح للمساهمين بالاستفادة من هذا العام الجيد الذي مروا به، ولكن أيضًا تخصيص الكثير للتعامل مع التكاليف القادمة لأنها ستأتي”.

حقق القطاع المصرفي مكاسب غير متوقعة في عام 2023، حيث استفاد المقرضون من رفع أسعار الفائدة، وعلى سبيل المثال حقق“دويتشه بنك”، أكبر بنك في ألمانيا، أرباحًا صافية بلغت 1.031 مليار يورو (1.12 مليار دولار)، متفوقًا على التوقعات.

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