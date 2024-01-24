إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في الولايات المتحدة يسجل مستوى قياسيًا خلال ديسمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير نُشر الأربعاء على الموقع الرسمي، إن إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في الولايات المتحدة سجل أعلى مستوى شهري على الإطلاق عند 105.5 مليار قدم مكعبة يوميًا، خلال ديسمبر 2023.
وبحسب التقرير، ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في عام 2023 بنسبة 3.7% على أساس سنوي أو 3.6 مليار قدم مكعبة يوميًا، بعد أن زاد الإنتاج بمقدار 3.8 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بمتوسط الأرباع الثلاثة الأولى من 2023.
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وخلال الربع الرابع، شكلت منطقة أبالاتشي – أكبر منطقة أمريكية منتجة للغاز الطبيعي- ومنطقة بيرميان ومنطقة أناداركو مجتمعة نحو 89% من ارتفاع الإنتاج في الولايات الثماني والأربعين، بمتوسط زيادة بلغ 1.5 مليار قدم مكعبة يوميًا، 1.2 مليار، 0.7 مليار على التوالي.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من الزيادات الأخيرة في إنتاج الغاز الطبيعي الجاف، إلا أن وتيرة النمو قد تباطأت في العام الماضي عن عام 2022، حيث بلغ معدل النمو السنوي في إنتاج الغاز الطبيعي الجاف نحو 5.3% أو 4.9 مليار قدم مكعبة يوميًا في عام 2022.
المصدر:
MENAFN24012024000202011048ID1107764066
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