إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في الولايات المتحدة يسجل مستوى قياسيًا خلال ديسمبر

MENAFN - Al-Borsa News) قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير نُشر الأربعاء على الموقع الرسمي، إن إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في الولايات المتحدة سجل أعلى مستوى شهري على الإطلاق عند 105.5 مليار قدم مكعبة يوميًا، خلال ديسمبر 2023.

وبحسب التقرير، ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في عام 2023 بنسبة 3.7% على أساس سنوي أو 3.6 مليار قدم مكعبة يوميًا، بعد أن زاد الإنتاج بمقدار 3.8 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بمتوسط الأرباع الثلاثة الأولى من 2023.

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وخلال الربع الرابع، شكلت منطقة أبالاتشي – أكبر منطقة أمريكية منتجة للغاز الطبيعي- ومنطقة بيرميان ومنطقة أناداركو مجتمعة نحو 89% من ارتفاع الإنتاج في الولايات الثماني والأربعين، بمتوسط زيادة بلغ 1.5 مليار قدم مكعبة يوميًا، 1.2 مليار، 0.7 مليار على التوالي.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من الزيادات الأخيرة في إنتاج الغاز الطبيعي الجاف، إلا أن وتيرة النمو قد تباطأت في العام الماضي عن عام 2022، حيث بلغ معدل النمو السنوي في إنتاج الغاز الطبيعي الجاف نحو 5.3% أو 4.9 مليار قدم مكعبة يوميًا في عام 2022.

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