أسعار الذهب تتراجع عند أدنى تسوية في 5 جلسات

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت أسعار الذهب للانخفاض عند تسوية تعاملات الأربعاء، في ظل ترقب المستثمرين صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، لبناء التوقعات حول مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.5% أو 9.8 دولار عند 2016 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ جلسة 17 يناير، بعد ارتفاع في وقت سابق خلال التداولات إلى 2037.9 دولار.

موضوعاتإنتاج الغاز الطبيعي الجاف في الولايات المتحدة يسجل مستوى قياسيًا خلال ديسمبر المنظمون الألمانيون يطالبون البنوك بتعزيز احتياطياتها للأوقات الصعبة وزيرة المالية التونسية: 2024 سيكون عام التصدي للاقتصاد الموازي

فيما انخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.45% عند 103.15 نقطة في الساعة 09:29 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ليقلص خسائره بعد أن لامس 102.77 نقطة.

وأظهرت أداة“فيد واتش” ترجيح الأسواق تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع يناير الجاري بنسبة 97.4%، مع تراجع توقعات خفض المركزي الأمريكي لتكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع مارس إلى 40.5% من 75.6% قبل شهر واحد.

وتترقب الأسواق غدًا الخميس، صدور قراءة أولية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، خلال الربع الرابع، قبل يوم من إعلان بيانات مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

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