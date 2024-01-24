أسعار الذهب تتراجع عند أدنى تسوية في 5 جلسات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت أسعار الذهب للانخفاض عند تسوية تعاملات الأربعاء، في ظل ترقب المستثمرين صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، لبناء التوقعات حول مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.5% أو 9.8 دولار عند 2016 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ جلسة 17 يناير، بعد ارتفاع في وقت سابق خلال التداولات إلى 2037.9 دولار.
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فيما انخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.45% عند 103.15 نقطة في الساعة 09:29 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ليقلص خسائره بعد أن لامس 102.77 نقطة.
وأظهرت أداة“فيد واتش” ترجيح الأسواق تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع يناير الجاري بنسبة 97.4%، مع تراجع توقعات خفض المركزي الأمريكي لتكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع مارس إلى 40.5% من 75.6% قبل شهر واحد.
وتترقب الأسواق غدًا الخميس، صدور قراءة أولية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، خلال الربع الرابع، قبل يوم من إعلان بيانات مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
المصدر:
MENAFN24012024000202011048ID1107764065
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