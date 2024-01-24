السيسي يؤكد وقوف مصر الدائم إلى جانب شعبنا حتى ينال حقوقه المشروعة

(MENAFN
- Palestine News Network )
القاهرة/PNN/قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إننا "نواصل دورنا في دعم الشعب الفلسطيني بقطاع غزة بنبلٍ وشرفٍ وتجرد حتى ينال حقوقه المشروعة".
وأضاف السيسي في كلمته التي ألقاها، اليوم الأربعاء، خلال الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة المصرية، الذي يوافق 25 كانون الثاني/يناير من كل عام، إن "ذكرى اليوم تأتي في وقت محوري تواجه فيه منطقتنا تحديات غير مسبوقة، وتواجه فيه مصر واقعا إقليميا خطيرا يتشابك مع ظروف دولية لم يشهدها العالم منذ عقود طويلة".
وأكد السيسي، أن "معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة، إلا أن الإجراءات الإسرائيلية هي السبب في قلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة".
وتطرق في كلمته لآثار العدوان
الإسرائيلي على قطاع غزة، المتواصل منذ 110 أيام، وأدى إلى استشهاد أكثر من 25700 مواطن، غالبيتهم من النساء والأطفال، علاوة على إصابة نحو 64 ألف مواطن،
وتدمير كامل للبنية التحتية في القطاع.
وأكد وقوف مصر الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني، "وهو دور ستواصل مصر القيام به بنبل وشرف وتجرد حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة".
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