السيسي يؤكد وقوف مصر الدائم إلى جانب شعبنا حتى ينال حقوقه المشروعة

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN/قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إننا "نواصل دورنا في دعم الشعب الفلسطيني بقطاع غزة بنبلٍ وشرفٍ وتجرد حتى ينال حقوقه المشروعة".

وأضاف السيسي في كلمته التي ألقاها، اليوم الأربعاء، خلال الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة المصرية، الذي يوافق 25 كانون الثاني/يناير من كل عام، إن "ذكرى اليوم تأتي في وقت محوري تواجه فيه منطقتنا تحديات غير مسبوقة، وتواجه فيه مصر واقعا إقليميا خطيرا يتشابك مع ظروف دولية لم يشهدها العالم منذ عقود طويلة".

وأكد السيسي، أن "معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة، إلا أن الإجراءات الإسرائيلية هي السبب في قلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة".

وتطرق في كلمته لآثار العدوان

الإسرائيلي على قطاع غزة، المتواصل منذ 110 أيام، وأدى إلى استشهاد أكثر من 25700 مواطن، غالبيتهم من النساء والأطفال، علاوة على إصابة نحو 64 ألف مواطن،

وتدمير كامل للبنية التحتية في القطاع.

وأكد وقوف مصر الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني، "وهو دور ستواصل مصر القيام به بنبل وشرف وتجرد حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة".



