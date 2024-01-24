الاحتلال يعتقل مواطنين من اليامون والسيلة الحارثية غرب جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مواطنين من بلدتي السيلة الحارثية واليامون غرب جنين.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مثنى ثامر خليل فريحات من اليامون، وذلك أثناء مروره على حاجز "شافي شمرون" العسكري المقام على الطريق الواصل بين نابلس وجنين، فيما اعتقلت الشاب إيهاب محمد زيود من بلدة السيلة الحارثية أثناء تواجده في مكان عمله ببلدة برطعة جنوب جنين.
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