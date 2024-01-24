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الاحتلال يعتقل مواطنين من اليامون والسيلة الحارثية غرب جنين

1/24/2024 2:19:20 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مواطنين من بلدتي السيلة الحارثية واليامون غرب جنين.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مثنى ثامر خليل فريحات من اليامون، وذلك أثناء مروره على حاجز "شافي شمرون" العسكري المقام على الطريق الواصل بين نابلس وجنين، فيما اعتقلت الشاب إيهاب محمد زيود من بلدة السيلة الحارثية أثناء تواجده في مكان عمله ببلدة برطعة جنوب جنين.


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