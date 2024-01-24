الاحتلال يغلق حاجز جبع ويتسبب بأزمات خانقة

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN/أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، حاجز جبع شمال شرق القدس المحتلة وتسببت بأزمات مرورية خانقة في مخيم قلنديا وكفر عقب وبلدة الرام امتدت لكيلو مترات.
وأفاد مراسنا بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز جبع بالكامل، ومنعت الدخول أو الخروج منه، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة وغير مسبوقة.
ويتزامن هذا الإغلاق مع إغلاق قوات الاحتلال المتواصل لحاجز الحكمة الذي تسبب بتوجه كل مواطني الضفة الغربية إلى حاجز جبع للخروج من محافظة رام الله والبيرة والقدس إلى الجنوب.
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