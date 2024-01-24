الاحتلال يغلق حاجز جبع ويتسبب بأزمات خانقة

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN/أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، حاجز جبع شمال شرق القدس المحتلة وتسببت بأزمات مرورية خانقة في مخيم قلنديا وكفر عقب وبلدة الرام امتدت لكيلو مترات.

وأفاد مراسنا بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز جبع بالكامل، ومنعت الدخول أو الخروج منه، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة وغير مسبوقة.

ويتزامن هذا الإغلاق مع إغلاق قوات الاحتلال المتواصل لحاجز الحكمة الذي تسبب بتوجه كل مواطني الضفة الغربية إلى حاجز جبع للخروج من محافظة رام الله والبيرة والقدس إلى الجنوب.



