المدينة المنورة تشهد تشجير مليون شجرة

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Da Redação
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الرياض – نشرت وكالة الأنباء السعودية يوم الاثنين 22 كانون الثاني/يناير 2024، بأن شركة المياه الوطنية في المملكة العربية السعودية قد زرعت أكثر من مليون شجرة في العديد من مناطق المدينة المنورة كجزء من مبادرة السعودية الخضراء، التي تعهدت البلاد من خلالها بزرع 10 مليارات شجرة.
وكانت الشركة السعودية قد اختارت بشكل استراتيجي أحياء مجاورة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي لكي يتم ري هذه الاشجار بواسطة هذا المورد. إن الفكرة هنا هي المساهمة في التوازن البيئي وتحسين جودة الحياة في المملكة العربية السعودية والمنطقة التي تم زراعة الاشجار فيها.
إن هدف مبادرة السعودية الخضراء بالإضافة لزراعة 10 مليارات شجرة هو مكافحة التصحر وزيادة الغطاء النباتي في البلاد وتحسين الوعي البيئي واستخدام المياه التي يتم انتاجها في محطات المعالجة.
Saudi Press Agency
MENAFN24012024000213011057ID1107764026
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