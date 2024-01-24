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المدينة المنورة تشهد تشجير مليون شجرة

1/24/2024 2:16:22 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Da Redação
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الرياض – نشرت وكالة الأنباء السعودية يوم الاثنين 22 كانون الثاني/يناير 2024، بأن شركة المياه الوطنية في المملكة العربية السعودية قد زرعت أكثر من مليون شجرة في العديد من مناطق المدينة المنورة كجزء من مبادرة السعودية الخضراء، التي تعهدت البلاد من خلالها بزرع 10 مليارات شجرة.

وكانت الشركة السعودية قد اختارت بشكل استراتيجي أحياء مجاورة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي لكي يتم ري هذه الاشجار بواسطة هذا المورد. إن الفكرة هنا هي المساهمة في التوازن البيئي وتحسين جودة الحياة في المملكة العربية السعودية والمنطقة التي تم زراعة الاشجار فيها.

إن هدف مبادرة السعودية الخضراء بالإضافة لزراعة 10 مليارات شجرة هو مكافحة التصحر وزيادة الغطاء النباتي في البلاد وتحسين الوعي البيئي واستخدام المياه التي يتم انتاجها في محطات المعالجة.

Saudi Press Agency

MENAFN24012024000213011057ID1107764026

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