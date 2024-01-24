السفير التونسي الجديد يصل البرازيل

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – وصل سعادة السيد نبيل الأكحل، سفير الجمهورية التونسية الجديد لدى البرازيل يوم الأحد 21 كانون الثاني/يناير لمباشرة مهام عمله. مروراً بساو باولو في طريقه إلى برازيليا برفقة زوجته السيدة نورة كراب، كان في استقبال السفير وعقيلته في مطار ساو باولو الدولي في بلدية غواروليوس، كل من القنصل الفخري للجمهورية التونسية في ساو باولو، السيد روبنز حنون، الرئيس السابق للغرفة التجارية العربية البرازيلية، ومستشار الغرفة العربية البرازيلية للعلاقات المؤسسية، السيد باسل أبو لطيف (في الصورة أعلاه أبو لطيف والسيدة نورة والسفير الاكحل وروبنز).

وأكد حنون لوكالة الأنباء العربية البرازيلية ANBA قائلاً“سعادة السفير مرحب به جداً في البرازيل”. بهذه الروح المضيافة استقبل حنون السفير الجديد معرباً عن استعداده التام للتعاون مع السفير الجديد في أية فعاليات وأعمال في ولاية ساو باولو. كما أعرب القنصل عن نيته زيارة السفير في برازيليا خلال الأيام القادمة لبحث العلاقات الثنائية بين تونس وولاية ساو باولو. من جانبه، أعرب أبو لطيف عن استعداد الغرفة التجارية العربية البرازيلية للتعاون وتقديم خدماتها للسفير الجديد.

وأكد حنون أن لدى السفارة دور أساسي وهام في تعزيز العلاقات الثنائية بين تونس والبرازيل، كما سلط الضوء على العمل الذي يقوم به كلا البلدين في هذا السياق، قائلاً:“إن تونس بلد نشيط جداً في العلاقات التجارية، فالتونسيون يأتون للبرازيل ويشاركون في بعثات ومعارض ولديهم حضور هام في معرض Apas Show” مؤكداً المشاركة التونسية في المعرض الأكبر للمواد الغذائية والذي يقام سنوياً في مدينة ساو باولو.

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