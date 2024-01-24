السفير التونسي الجديد يصل البرازيل

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Isaura Daniel
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ساو باولو – وصل سعادة السيد نبيل الأكحل، سفير الجمهورية التونسية الجديد لدى البرازيل يوم الأحد 21 كانون الثاني/يناير لمباشرة مهام عمله. مروراً بساو باولو في طريقه إلى برازيليا برفقة زوجته السيدة نورة كراب، كان في استقبال السفير وعقيلته في مطار ساو باولو الدولي في بلدية غواروليوس، كل من القنصل الفخري للجمهورية التونسية في ساو باولو، السيد روبنز حنون، الرئيس السابق للغرفة التجارية العربية البرازيلية، ومستشار الغرفة العربية البرازيلية للعلاقات المؤسسية، السيد باسل أبو لطيف (في الصورة أعلاه أبو لطيف والسيدة نورة والسفير الاكحل وروبنز).
وأكد حنون لوكالة الأنباء العربية البرازيلية ANBA قائلاً“سعادة السفير مرحب به جداً في البرازيل”. بهذه الروح المضيافة استقبل حنون السفير الجديد معرباً عن استعداده التام للتعاون مع السفير الجديد في أية فعاليات وأعمال في ولاية ساو باولو. كما أعرب القنصل عن نيته زيارة السفير في برازيليا خلال الأيام القادمة لبحث العلاقات الثنائية بين تونس وولاية ساو باولو. من جانبه، أعرب أبو لطيف عن استعداد الغرفة التجارية العربية البرازيلية للتعاون وتقديم خدماتها للسفير الجديد.
وأكد حنون أن لدى السفارة دور أساسي وهام في تعزيز العلاقات الثنائية بين تونس والبرازيل، كما سلط الضوء على العمل الذي يقوم به كلا البلدين في هذا السياق، قائلاً:“إن تونس بلد نشيط جداً في العلاقات التجارية، فالتونسيون يأتون للبرازيل ويشاركون في بعثات ومعارض ولديهم حضور هام في معرض Apas Show” مؤكداً المشاركة التونسية في المعرض الأكبر للمواد الغذائية والذي يقام سنوياً في مدينة ساو باولو.
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