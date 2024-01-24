MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

القاهرة – انتهت غرفة التجارة العربية البرازيلية من دراسات الجدوى الخاصة بتدشين خط تجاري جديد يربط بين الدول العربية والبرازيل، لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفيين.

وقال الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن غرفة التجارة العربية البرازيلية انتهت بالفعل من دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء خط تجاري جديد يربط بين المنطقة العربية وقارة أمريكا اللاتينية، وحددت الدراسة 5 مناطق ارتفاع يمر بها الخط الجديد في المنطقة العربية وهي في دول السعودية والإمارات، وسلطنة عُمان ،ومصر، والمغرب، بالإضافة إلى ميناء سانتوس في البرازيل.

وردًا على سؤال لوكالة الأنباء العربية البرازيلية“ANBA”، حول الوقت المحدد لدخول المشروع حيز التنفيذ، قال الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، أن دراسة الجدوى الاقتصادية انتهت بالفعل، وهناك بعض الخطوات الآخري جاري العمل عليها لضمان النجاح والاستمرارية لهذا الخط التجاري، موضحًا أن الدراسة تبنتها جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية وأعدتها غرفة التجارة العربية البرازيلية.

وأضاف:“أنهيت قبل أيام زيارة للملكة العربية السعودية، وطرحت عليهم مستجدات إطلاق الخط من المملكة إلى دولة البرازيل التي تعد سادس أكبر اقتصاد في العالم، ويوجد فرص واعدة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية والبرازيل، والتي ستكون أيضًا بوابة المنتجات العربية لدخول القارة اللاتينية.

وتوقعت الدكتورة سارة الجزار عميد أكاديمية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالخط التجاري الجديد منتصف العام الحالي، وسينطلق من ميناء سانتوس في البرازيل إلى الدول العربية الخمس التي ستكون بمثابة نقاط ارتكاز في منطقة الخليج وقارة أفريقيا.

وأوضحت الجزار، أن تشغيل خط ملاحي منتظم وتحقيق عوائد اقتصادية منه يتطلب الاعتماد على أكثر من نقطة ارتكاز في عدة دول في أمريكا الجنوبية والمنطقة العربية، وليس مجرد موانئ فقط ولكن يصحبها مناطق لوجستية ضخمة قادرة علي استيعاب حركة التجارة المتوقعة من تشغيل تلك الخطوط المنتظمة.

وأضافت ان مراكز الارتكاز التي وقع عليها الاختيار في المنطقة العربية تم تحديدها وفقًا لحجم التبادل التجاري بين الدولة العربية وأمريكا الجنوبية من جهة، بالإضافة لمسارات الخطوط، لذا تم اختيار الدول العربية الخمسة.

وقالت“الجزار”، إن الغرفة العربية البرازيلية أعدت دراسة سوق في الدول الست (البرازيل، السعودية، الإمارات، عمان، مصر، المغرب)، لتحديد المنتجات التي سيتم تداولها عبر الخطوط الملاحية، وستكون المرحلة الأولي لمراكب شحن“بالك”، خاصة ان النسبة الأكبر من المنتجات المتبادلة بين الدول العربية والبرازيل تكون في صورة“بالك”، وستكون المرحلة الثانية لتشغيل مراكب الحاويات بمختلف أنواعها.

وأضافت أن غرفة التجارة العربية البرازيلية قامت بإسناد الأمر لمكتب استشاري برازيلي متخصص في إدارة المحافظ المالية في مجالات التبادل التجاري لإعداد الدراسات النهائية للعقود والاتفاقيات التي سيتم توقيعها من قبل الحكومات العربية والبرازيل، بجانب تأسيس شركة مساهمة لإدارة الخط التجاري، وطرق المساهمة فيها.