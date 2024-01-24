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لماذا فقدت البنوك المركزية شهيتها لسندات الخزانة الأميركية؟

1/24/2024 2:08:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بدأت البنوك المركزية حول العالم تفقد شهيتها تجاه سندات الخزانة الأميركية، فيما كان المستثمرون الأجانب يلتهمونها بأعداد كبيرة، وفقا لما ذكره تحليل موسع من «رويترز»، اطلعت عليه «العربية Business».
وتظهر بيانات التدفقات الرسمية في الولايات المتحدة أن مستثمري القطاع الخاص في الخارج ـ البنوك، ومديري الأصول، وصناديق التأمين، وصناديق التقاعد، والمستثمرين الأفراد ـ يقومون بتعبئة سندات الخزانة في حين أن حيازات القطاع الرسمي ثابتة في أحسن الأحوال.
وطالما أن هذا التراجع النشط أو الفعلي من البنوك المركزية هو أكثر من مجرد تذمر وليس ضجة، فإن سوق السندات الحكومية الأميركية البالغة 26 تريليون دولار ينبغي ألا تتأثر نسبيا.
ولكن هذا قد يأتي مصحوبا بثمن ارتفاع ما يعرف بـ «علاوة الأجل». هذا هو المبلغ غير المتبلور من التعويضات التي يطلبها المستثمرون لشراء سندات طويلة الأجل بدلا من تجديد مشترياتهم في الأذون. وهي علاوة على المخاطر غير القابلة للقياس في المستقبل بما يتجاوز الافتراضات الحالية على المسار الطويل الأجل للتضخم أو أسعار الفائدة.
ووفقا لـ «رويترز»، فقد لا يكون المشترون الحساسون للسعر والذين يراقبون المزيد من العائدات موثوقين دائما مثل المشترين غير الحساسين للسعر الذين ربما يكونون أكثر اهتماما بالحفاظ على رأس المال والسيولة وأهداف إدارة الاحتياطيات الحذرة.
وكانت البنوك المركزية الأجنبية وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هما المشتريان غير الحساسين للسعر وحاملي سندات الخزانة لسنوات عديدة، وقد ساعد الطلب الضخم عليهما في تفسير سبب تحول «علاوة الأجل» إلى رقم سلبي حتى مع ارتفاع الاقتراض الأميركي.
ولكن كلا من الجانبين يتراجع الآن حيث يعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض ميزانيته العمومية، ولم تعد البنوك المركزية الأجنبية تشتري كميات كبيرة من هذه السندات. في الواقع، هناك علامات على أنهم يبيعون بنشاط.
وتظهر أحدث بيانات الخزانة الأميركية الدولية لرأس المال (TIC) أن المستثمرين الأجانب احتفظوا بما يقرب من 6.68 تريليونات دولار من سندات وأذون الخزانة الأميركية حتى نوفمبر الماضي، ولكن خلال ذلك، كان مخزون البنوك المركزية بالقرب من أدنى مستوى له منذ عام 2011.
وعندما تم تعديلها وفقا لتأثيرات التقييم على وجه التحديد مد وجزر أسعار السندات وسعر صرف الدولار، فإن حيازات القطاع الرسمي هبطت بنحو 49 مليار دولار في نوفمبر. وكان هذا أكبر انخفاض منذ سبتمبر 2022 والتخفيض الرابع في 5 أشهر.
وفي الوقت نفسه، ارتفع إجمالي الحيازات الأجنبية بنحو 60 مليار دولار على أساس التقييم المعدل، ما يشير إلى أن مستثمري القطاع الخاص في الخارج جمعوا ما يصل إلى 110 مليارات دولار. وفي الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، انخفض إجمالي الحيازات الأجنبية مرة واحدة فقط.
وتظهر بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة للأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي أنه على أساس التقييم المعدل، ارتفعت حيازات سندات الخزانة والمستثمرين الأجانب بمقدار 428.4 مليار دولار. ومن هذا المبلغ، شكلت البنوك المركزية 31.9 مليار دولار فقط.
وتتراوح العوائد بين 4.5% و5% على الأوراق المالية الأكثر سيولة وأكثرها أمانا على مستوى العالم، اعتمادا على مدى نضجها، تشكل جاذبية جذابة، لذا فليس من المستغرب أن تثير اهتمام القطاع الخاص بشكل كبير.
من جانبه، أشار كبير الاقتصاديين والشريك في شركة «أبولو غلوبال مانجمنت»، تورستن سلوك، إلى أن حيازات القطاع الخاص الأجنبي تفوق الآن حيازات القطاع الرسمي الأجنبي لأول مرة منذ نحو ربع قرن.
وقال سلوك: «مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار، قامت البنوك المركزية غير الحساسة للعائد ببيع سندات الخزانة للحد من ضعف عملاتها المحلية، وكان مستثمرو القطاع الخاص الأجانب الذين يتأثرون بالعائد يشترون سندات الخزانة للاستفادة من العائدات المرتفعة وارتفاع الدولار».
وقد يتغير ذلك هذا العام إذا خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، وانخفضت العائدات وضعف الدولار. ولكن إذا حدثت نفس الديناميكيات في منطقة اليورو، وبريطانيا، وأماكن أخرى من عالم العملات في مجموعة العشرة، فربما لا يحدث ذلك.
وفي الوقت الحالي، انخفضت حيازات البنوك المركزية الأجنبية إلى حوالي 3.4 تريليونات دولار، ونادرا ما كانت بصمتها الجماعية في سوق سندات الخزانة الأميركية بشكل عام أصغر. وتبلغ حصتها من السندات المستحقة 14% فقط، بانخفاض من 25% قبل الوباء ونسبة قياسية بلغت 40% في عام 2008.

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