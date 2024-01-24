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الموظفون غير السعداء كلفوا شركاتهم 8 8 تريليونات دولار في 2023!

1/24/2024 2:08:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كلف الموظفون الساخطون الشركات الأميركية ما يقدر بنحو 1.9 تريليون دولار من الإنتاجية الضائعة العام الماضي 2023، وفقا لبحث أجرته مؤسسة «غالوب»، والذي يضع ثمنا للتعاسة في مكان العمل.
ينبع هذا الرقم المذهل من شعور المزيد من الأميركيين بالانفصال عن أصحاب العمل في أعقاب الوباء. كان مقياس المشاركة من استطلاعات غالوب يرتفع بشكل مطرد على مدى عقد من الزمن، لكنه بلغ ذروته في عام 2020.
وأدى الاضطراب الذي حدث في السنوات القليلة الماضية إلى انخفاض الرضا في مكان العمل، حيث قال المزيد من الموظفين إنهم لا يعرفون بوضوح ما هو المتوقع منهم - وهو أحد الأعراض مما يقلل من مساهمتهم، وفقا لما ذكرته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية Business».
وتعتبر المخاطر كبيرة بالنسبة للشركات لأن القوى العاملة المشاركة تزيد الإنتاجية وهذا يساعد على زيادة المبيعات والأرباح. كما أن التواصل بشكل أفضل مع الموظفين يزيد من معدل الاحتفاظ بالعاملين.
ومن جانبه، قال كبير العلماء في ممارسات مكان العمل في مؤسسة غالوب، جيم هارتر، إن وجود موظفين متحمسين يرتبط «بالكثير من النتائج المختلفة التي تهم المؤسسات».
كما يرسم البحث صورة قاتمة للقوى العاملة في أميركا. إذ قال ثلث المشاركين فقط إنهم منخرطون في وظائفهم، في حين أن نصفهم يبذلون الحد الأدنى من الجهد - وهو ما يسمى «الاستقالة الهادئة».
وقامت مؤسسة غالوب بحساب تكلفة انخفاض الإنتاجية من خلال تقدير تأثير القيمة بالدولار الناتج عن عدم مساهمة الموظف في العمل ثم استقراء ذلك بالنسبة لإجمالي العاملين في الشركات. وقالت الدراسة، إن إجمالي الأضرار التي لحقت بالاقتصاد العالمي تقدر بنحو 8.8 تريليونات دولار.
وحذر هارتر، وهو مؤلف العديد من الكتب عن الإدارة، الشركات من إدراك أن إشراك العمال يتجاوز «القيام بأشياء لطيفة للناس». يريد الموظفون أن «يشعروا بأن ما يفعلونه في العمل يرتبط بشيء أكبر منهم».
ولمعالجة هذه المشكلة، اقترح هارتر إجراء عمليات تسجيل أسبوعية فردية وتوجيهات حول كيفية العمل مع زملائهم في العمل. عندما يتم إخبار الموظفين بكيفية التعاون مع بعضهم البعض، ارتفع وضوح الأداء إلى حوالي 80% من أقل من 50%. وهذا النوع من الإستراتيجية ضروري بشكل خاص للعاملين الأصغر سنا لأنهم أكثر عرضة لتغيير وظائفهم بحثا عن توازن أكثر إرضاء بين العمل والحياة.
وقال هارتر: «من المؤكد أن هناك توقعا بين القوى العاملة الجديدة أن يكون لديهم نوع أكبر من مديري التدريب الذين يفكرون حقا في تطويرهم». «إنهم يطالبون بالعمل لتحسين حياتهم، وليس فقط أن يكونوا شيئا منفصلا».

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