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225 ألف برميل يوميا طاقة الكويت النفطية الفائضة خلال 2023

1/24/2024 2:08:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست» إن متوسط إنتاج الكويت النفطي خلال عام 2023 بلغ نحو 2.595 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أن طاقة الإنتاج تبلغ نحو 2.820 مليون برميل يوميا، وهو ما يعني أن الكويت لديها طاقة نفطية فائضة تبلغ 225 ألف برميل يوميا خلال العام الماضي.
وأوضح تقرير «كامكو إنفست» أن فائض الطاقة النفطية في الكويت يأتي في ظل معدل التزامها بتخفيضات إنتاج النفط ضمن تحالف «أوپيك+»، بالإضافة إلى التخفيضات الطوعية، حيث بلغ معدل التزام الكويت بتلك التخفيضات خلال العام الماضي 135%.
وفيما يخص اتجاهات أسعار النفط، أشار التقرير إلى أن الأسعار بدأت في التحرك ضمن نطاق محدود في بداية عام 2024 على خلفية البيانات المختلطة على جبهة العرض والطلب بالإضافة إلى وجهات النظر المتباينة حول المسار المستقبلي لخفض أسعار الفائدة خلال العام وتأثير ذلك على النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
وتجاوز سعر العقود الآجلة لمزيج خام برنت مستوى 80 دولارا للبرميل في 22 يناير 2024 للمرة الأولى خلال أربعة أسابيع ليصل إلى 80.1 دولارا للبرميل ما أدى إلى تحقيق مكاسب بنسبة 3.9% منذ بداية العام 2024 حتى تاريخه.
وأظهرت الفواصل الزمنية للعقود الآجلة اتخاذ اتجاه الميل إلى التراجع، ما يشير إلى ارتفاع الرهانات على المدى القريب. وجاءت المكاسب على خلفية الأحداث الجيوسياسية العالمية بما في ذلك الضربات التي قادتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على اليمن للرد على هجمات البحر الأحمر بالإضافة إلى غارة الطائرات بدون طيار على روسيا من قبل أوكرانيا في منطقة البلطيق.
كما ساهم انخفاض شحنات النفط الخام الروسي إلى أدنى مستوياتها في نحو شهرين بسبب سوء الأحوال الجوية في تعزيز الأسعار، إلا انه على الرغم من ذلك، استمرت المخاوف بشأن زيادة الامدادات في التأثير على معنويات سوق النفط كما يشير التقرير الشهري الأخير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية.
من جهة أخرى، كشفت أحدث التوقعات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن خفض بشكل هامشي للتوقعات الخاصة بمزيج خام برنت للعام 2024. وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر الخام 82.49 دولارا للبرميل خلال العام مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 82.57 دولارا للبرميل.
وتتسق توقعات العام 2024 مع متوسط سعر العقود الفورية لمزيج خام برنت خلال العام 2023، ووصلت توقعات السعر للعام 2025 إلى 79.48 دولارا للبرميل. ومن حيث الاتجاه الشهري، بلغ متوسط سعر مزيج خام برنت 78.0 دولارا للبرميل خلال شهر ديسمبر 2023 بعد أن شهد انخفاضا شهريا بنسبة 6.1% مقارنة بشهر نوفمبر 2023.
وكان الانخفاض مماثلا لسعر سلة الأوپيك بنسبة 7.0%، ليصل في المتوسط إلى 79 دولارا للبرميل، في حين انخفض سعر خام التصدير الكويتي بنسبة 7.2%، ليصل في المتوسط إلى 80.1 دولارا للبرميل.
وتبين أن العام 2023 كان عاما آخر مليئا بالتقلبات على صعيد سوق النفط الخام، إذ تأرجحت الأسعار بأكثر من 30% خلال مدة زمنية لم تتجاوز أكثر من ثلاثة أشهر فقط، أعقبها انخفاض مماثل في الأشهر الثلاث التي تلت.
وظلت أسعار العقود الفورية والآجلة أقل من مستوى 80 دولارا للبرميل بنهاية العام، حيث استمرت أسعار الفائدة ومعدلات التضخم وقلة توقعات الطلب والمخاوف بشأن العرض وقوة الدولار الأميركي في معظم فترات العام في الضغط على الأسعار ما أدى إلى تراجعها لكن الأوضاع الجيوسياسية والحرب على غزة دعمت الأسعار الى حد ما.
واستمرت التقلبات في العام 2024، إلا أن أسعار النفط اتجهت في الغالب نحو الارتفاع بسبب الهجوم على سفن الشحن في البحر الأحمر والاجراءات التي اتخذتها حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة للرد على تلك الهجمات. ونتيجة لذلك، أظهرت البيانات انخفاض عدد شحنات النفط الخام التي تمر عبر البحر الأحمر.
من جهة أخرى، ظلت عوامل جانب الطلب ضعيفة، ما أدى إلى تلقي أسعار النفط الخام لدعم محدود لتعويض المخاوف الجيوسياسية. واستمرت مشاكل تعافي اقتصاد الصين في ظل قيام الحكومة بضخ المزيد من الأموال في القطاعات الرئيسية على أمل إنعاشها أو حمايتها من الهبوط القوي.
وأشارت التقارير الإخبارية إلى ضخ نحو 2 تريليون يوان (278 مليار دولار) في سوق الأوراق المالية الصينية من قبل هيئات دولية تابعة للجهات الحكومية في إطار مساعيها لإعادة الاستقرار إلى سوق الأوراق المالية.
كما كشفت البيانات الاقتصادية الصادرة مؤرخا من الصين عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمعدل أضعف من المتوقع، وذلك على الرغم من التدابير الحكومية، إلا انه على الرغم من ذلك، فإن تراجع الأداء الاقتصادي لمناطق أخرى بمعدلات أقل من المتوقع، خاصة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، دفع العديد من الجهات إلى رفع توقعات نمو الطلب العام المقبل.
وكانت عوامل جانب العرض من أبرز العوامل الجوهرية التي ساهمت في تفاقم الضغوط المؤدية لتراجع أسعار النفط الخام. وعلى الرغم من تمديد تخفيضات حصص إنتاج الأوپيك وحلفائها، إلا أن أسعار النفط ظلت دون تغير يذكر حيث عوض تزايد الإمدادات، خاصة من الولايات المتحدة، معظم المخاوف.
وقد تناولت وكالة الطاقة الدولية هذا الأمر في تقريرها الشهري الأخير، وقالت إن نمو إمدادات النفط في الولايات المتحدة لا يزال يفوق التوقعات، كما أن الإمدادات من البرازيل وغيانا كانت متفائلة، ما يهدر الجهود التي تبذلها «أوپيك».
وأظهرت أحدث البيانات الأسبوعية أن إنتاج النفط الأميركي بلغ مستويات قياسية جديدة عند 13.3 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهي في 12 يناير 2024. من جهة أخرى، سجل إنتاج «أوپيك» (بما في ذلك البيانات الخاصة بأنجولا وفقا لوكالة بلومبيرغ) انخفاضا هامشيا خلال ديسمبر 2023 ليصل في المتوسط إلى 28.1 مليون برميل يوميا.
وأعلنت أنغولا، الدولة الأفريقية المنتجة للنفط، الشهر الماضي أنها ستنسحب من «أوپيك» اعتبارا من يناير 2024، وظهرت تقارير تشير إلى أن سبب الخلافات التي أدت إلى انسحابها من المجموعة يعود إلى حصص الإنتاج.

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