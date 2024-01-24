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تفاعل لافت من موظفي الوطني مع استبيان صوتك يهمنا 2023

1/24/2024 2:08:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار مساعيه الدائمة لتعزيز معدلات مشاركة الموظفين وترسيخ ثقافة مؤسسية إيجابية وإثراء بيئة العمل، أجرى بنك الكويت الوطني استبيانه الثالث على مستوى البنك لقياس مدى ارتباط الموظفين بالبنك تحت عنوان «صوتك يهمنا 2023»، والذي أتاح من خلاله للموظفين فرصة تقديم ملاحظاتهم حول بيئة العمل في البنك.
وبدأ بنك الكويت الوطني في العام 2018 بتدشين هذا الاستطلاع في نسخته الأولى على مستوى الكويت فقط، ثم توسع نطاقه في العام 2021 ليشمل جميع الفروع الخارجية قبل أن يتحول هذا العام ليصبح أكثر شمولا على مستوى المجموعة ككل من خلال قياس آراء موظفي شركة الوطني لإدارة الثروات لأول مرة.
ويتعاون البنك مع مؤسسة ويليس تاورز واتسون «Willis Towers Watson» لإجراء الاستبيان حرصا منه على تحقيق أقصى درجات السرية ومنح الموظفين حرية التعبير عن آرائهم.
ويهدف الاستبيان إلى قياس مدى ارتباط الموظفين ورضاهم عن أوضاع العمل، هذا إلى جانب تسليط الضوء على نقاط القوة الرئيسية التي تميز بنك الكويت الوطني والمجالات التي يجب تحسينها، وذلك لتعزيز مكانة البنك كوجهة عمل مفضلة، وزيادة معدلات ارتباط ورضا الموظفين ورفع مستويات الاحتفاظ بهم. ويغطي الاستبيان 21 فئة رئيسية، ويضم هذا العام جانبين إضافيين هما «رفاهية الموظفين»، و«التنوع والشمول».
وشهد الاستبيان الذي استمر لنحو 3 أسابيع وطرح بـ 4 لغات استجابة لافتة وبنسبة 86%، والتي تعد أعلى بكثير من متوسط معدلات الاستجابة العالمية، مما يؤكد اعتزاز وفخر الموظفين بالانتماء للبنك والتزامهم تجاهه كمؤسسة مميزة للعمل بها، حيث شارك في الاستبيان نحو 5200 موظف.
كما سجل الاستبيان نسبة عالية في «المشاركة المستدامة» وبنحو 84% أعلى من متوسط الاستجابة العالمية بين المؤسسات المالية، حيث تتمثل نقاط قوتنا الرئيسية في التعلم والتطوير، والصورة والسمعة، ورفاهية الموظفين، وتضمنت نقاط القوة الرئيسية كيفية نظر الموظفين إلى جودة الخدمة، وصورة البنك وسمعته، والاستثمار في التعلم والتطوير.
كما تضمنت أبرز النقاط الأخرى للاستطلاع قيام 93% من الموظفين بالتعبير عن فخرهم بارتباطهم بالعمل لدى بنك الكويت الوطني، و96% قالوا إنهم يقدمون أكثر مما يطلب منهم بدافع حرصهم على نجاح البنك، في حين أشار 86% من الموظفين إلى أن عملهم يمنحهم شعورا بالإنجاز على المستوى الشخصي، بالإضافة إلى ذلك، عبر 92% من موظفي البنك عن دعمهم الكامل للقيم التي يرتكز عليها البنك، ويؤمن 84% منهم بشدة بأهدافه وغاياته.
وبهذه المناسبة، قال مدير عام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني: «يشكل استبيان صوتك يهمنا فرصة مهمة لموظفينا للمساهمة في صناعة مستقبل بيئة العمل في البنك الوطني، ودورنا هو الاستماع لآراء موظفينا والمساهمة معهم في تحسين مناخ وبيئة العمل داخل البنك انطلاقا من إيماننا بأن كل صوت في بنك الكويت الوطني هو صوت مهم ويساهم في التغيير».
ولفت إلى أن نتائج الاستبيان تتم مشاركتها مباشرة مع الإدارة التنفيذية وبدء العمل على تنفيذ مخرجات الاستبيان من خلال تشكيل فريق متخصص من مختلف الإدارات يعمل بدقة على معالجة القضايا والاقتراحات التي أثيرت في الاستبيان، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تؤكد التزام البنك الراسخ بتعزيز بيئة العمل، حيث يتم تقييم آراء واهتمامات الموظفين وتجاربهم واتخاذ قرارات وإجراءات بناء عليها.
ويحرص بنك الكويت الوطني على وضع العديد من الآليات المختلفة للاستجابة لملاحظات الموظفين المختلفة التي تضمنتها الاستبيانات السابقة، ويشمل ذلك بصفة رئيسية تقديم بدل تذاكر لأزواج وأبناء موظفات البنك، وتطبيق ساعات عمل مرنة، وتمكين الموظفين من الاستفادة من رصيد الإجازات السنوية مقدما، والاستعانة بمصادر خارجية لإدارة عيادة بنك الكويت الوطني لتوفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة.
كما يعتبر البنك ثروته البشرية من أكثر الأصول قيمة والركيزة الأساسية للنجاح والنمو، ويسعى جاهدا لجذب ورعاية المواهب المهنية المميزة ذات الكفاءات العالية، وخلق بيئة عمل تتسم بالتنوع والشمول والإنصاف، هذا إلى جانب حرصه الدائم على توفير الرفاهية البدنية والعقلية والمالية للموظفين لدعمهم ومساندتهم على النجاح في مسيرتهم المهنية.
ويتميز «الوطني» بريادته ومكانته المميزة في القطاع المصرفي باعتباره جهة العمل المفضلة للمواهب الكويتية، حيث يأتي في صدارة القطاع الخاص بأكمله من حيث نسبة العمالة الوطنية، كما يتمتع أيضا بأعلى معدلات الاحتفاظ بالموظفين الكويتيين.

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