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أين يستثمر مديرو الأصول أموالهم في 2024 المضطرب؟

1/24/2024 2:07:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يتجه عام 2024 فعلا إلى أن يصبح بالنسبة للمستثمرين عاما من الصعب اجتيازه، وسط تصاعد الجدل حول إجراءات البنوك المركزية، واحتمالات تباطؤ الاقتصاد والانتخابات الحاسمة في بلدان مختلفة، والتي تضغط جميعا على أذهان مديري الصناديق.
وفي هذا السياق، سألت «بلومبيرغ نيوز» المديرين التنفيذيين في شركات الاستثمار الكبرى، التي تدير أصولا تقدر في مجموعها بنحو تريليوني دولار، حول الوجهة التي يخططون لاستثمار أموالهم فيها هذا العام.
وبداية من مقدمي الخدمات الصيدلانية لصالح الغير، ووصولا إلى سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل وعقود الائتمان الخاصة، يبحث مسؤولو الاستثمار من سنغافورة إلى سويسرا عن نمو طويل الأجل، ويراهنون على أن تباطؤ الاقتصاد قد دفع أخيرا أسعار الأصول إلى الانخفاض، ما يوفر وقتا مناسبا للشراء.
ويعتقد جيفري جانسوبهاكيج، رئيس شؤون الاستثمار لدى «مؤسسة حكومة سنغافورة للاستثمار» ـ «جي آي سي» (GIC)، أن 2024 سيكون عاما مليئا بالمخاطر، بداية من ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة، بما يؤثر على الأوضاع المالية للشركات، إلى المشكلات الجيوسياسية، وحتى الذكاء الاصطناعي الذي يضطر الشركات إلى إجراء تعديلات مكلفة. يؤدي ذلك إلى زيادة فرص توفير القروض الجاهزة للشركات التي تحتاج إلى رأس المال.
وأوضح أن «ارتفاع أسعار الفائدة وصعوبة إتاحة الائتمان يجعلان توظيف رأس المال في توفير الائتمان الخاص مجالا يستحق الاهتمام»، مؤكدا أهمية التحوط ضد التضخم من خلال الأصول الحقيقية. وتابع: «في قطاع العقارات، تظل المؤشرات الأساسية قوية في مجالات الخدمات اللوجستية وسكن الطلاب والضيافة».
وفي ظل استمرار ارتفاع مخاطر تغير المناخ، تبحث المؤسسة التي تعد صندوق الثروة السيادي السنغافوري عن استثمارات تسهم في التحول الطاقي.
ويعتقد سيزار بيريز رويز، رئيس شؤون إدارة الثروة والاستثمارات لدى «بيكتيت ويلث مانيجمنت» (Pictet Wealth Management)، أن استقلال الطاقة وجهود مكافحة تغير المناخ توفر فرصا كبيرة لعقد الصفقات. لكن ذلك لا يعادل الاستثمار في قطاعات واضحة مثل الألواح الشمسية أو السيارات الكهربائية.
وقال «رويز»: «أريد الاستثمار في الشركات المستفيدة، الشركات التي ستقوم بعملية الرقمنة وتلك التي ستستثمر في البنية التحتية»، مستشهدا بشركة «شنايدر إلكتريك» (Schneider Electric SE) كمثال على ذلك. وأضاف أنه «ستكون هناك شركات صناعية أطلق عليها (السلع الأساسية الجديدة)».
وفي ظل استمرار التقلبات التي تشهدها قطاعات العقارات والاستهلاك والتكنولوجيا في الصين، يظل «رويز» حذرا بشأن التوقعات هناك، حيث وجد أوجه تشابه كثيرة مع أزمة الإسكان الإسبانية منذ أكثر من عقد، والتي لا تزال مؤثرة حتى اليوم.
وأفاد بأنه يفضل «أسواق العالم الأخرى أولا»، مضيفا أن أوروبا واليابان تمثلان سوقين جاذبتين للاستثمار، خاصة في مجالات الترفيه والاستهلاك والروبوتات وشركات الخدمات الرقمية التي تخدم السوق المحلية. وتابع: «إذا حدث ركود اقتصادي، ستتفوق الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة على نظيرتها ذات رؤوس الأموال الكبيرة لأن الجميع يختبئ في الشركات الكبيرة».
وعلى عكس العديد من أقرانه، يرى ستيفان شيلي، رئيس شؤون الاستثمار لدى «بارتنرز غروب هولدينغ» (Partners Group Holding)، نقاطا إيجابية في الصين، خاصة في مجالات مثل شركات الأدوية حيث بدأت قيم الشركات، التي ارتفعت في ذروة جائحة كوفيد، تتراجع إلى مستويات معقولة وسط سعيها لاستقطاب رأس المال اللازم للنمو.
وقال شيلي: «نحن مستثمرون عالميون، لذا لا نستبعد الصين»، مضيفا أن استعانة الخدمات الصيدلانية بمصادر خارجية، بدءا من تطوير الأدوية وصولا إلى شركات التصنيع والتعبئة، توفر فرصا، سواء في الصين أو في الأسواق الغربية».
وعلى الرغم من أن شيلي يلتزم الحذر نسبيا في سوق العقارات الإدارية، فإنه يظهر ولع «جي آي سي» بأصول شركات الخدمات اللوجستية في الميل الأخير، إضافة إلى حماس بيكتيت للشركات التي ستستفيد من انتشار الذكاء الاصطناعي والمخاوف البيئية.

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