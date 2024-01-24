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بيتك يعلن فائزي سحوبات حساب الرابح

1/24/2024 2:07:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن اسماء الفائزين في سحوبات حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الأسبوعين الأول والثاني لسنة 2024.
والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: أحمد عبدالله محمد، محمد عبدالكريم بيج، أحمد محمد المطيري، دلال علي كرتش، مبارك أحمد المطوع، عبدالرحمن عبدالمحسن عادي، مريم فايز العنزي، نوره عطاالله الحربي، محمد مناور العلاطي، ثريا عبدالعزيز الفارسي، عبدالناصر محمد السنان، خالد خميس الشمري، خالد مجبل المويسه، عبدالله طارق الفرحان، آسيا الهنداوي طرطور، نوال حسين العازمي، ناصر صالح الجغيف، مي متعب المطيري، أحمد صابر مقبول، مريم حمود الحربي.
وتتضمن حملة حساب «الرابح»، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنوي»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام الى 536 عميلا، وقد أجري السحب في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.
وتأتي الحملة انطلاقا من سعي «بيتك» المتواصل الى تقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لأعلى معايير الجودة.
وحساب الرابح هو حساب راتب يتوافر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وإدارة حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.
وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار لـ 10 عملاء أسبوعيا، و1 كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، و25 ألف دينار لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين إلى 536 فائزا خلال العام، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب، ويشترط ألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 دينارا في نهاية كل شهر خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب.
ويحرص «بيتك» على مواصلة تعزيز منظومة خدماته ومنتجاته المصرفية بما يتلائم مع متطلبات العملاء واحتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم وتزويدهم بما هو عصري ومبتكر، بما ينعكس على تحقيق رضا العميل الذي هو من أساسيات العمل في «بيتك» الذي حقق نقلة نوعية وتميزا على مستوى الخدمات المطروحة بالاستفادة من الأدوات التكنولوجية ودراسة متطلبات السوق، وملاءمة كل مرحلة وكل شريحة من شرائح العملاء.

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