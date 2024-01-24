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القطرية تدشن رحلات مباشرة إلى ميدان ثالث وجهاتها في إندونيسيا

1/24/2024 2:07:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن نمو شبكة وجهاتها في إندونيسيا، وذلك من خلال تدشين رحلاتها الجوية المباشرة إلى مطار كوالانامور الدولي في مدينة ميدان ابتداء من الإثنين 15 الجاري، وتشغل الناقلة الوطنية القطرية 3 رحلات أسبوعيا إلى وجهتها الثالثة في إندونيسيا، لتسهم في إتاحة المزيد من خيارات السفر إلى إندونيسيا مع أكثر من 40 رحلة أسبوعيا إلى جاكرتا وبالي.
وقد مثل قطر في حفل التدشين وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية د.حمد بن عبدالعزيز الكواري، والذي نظمته الناقلة القطرية الحائزة العديد من الجوائز العالمية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للأعوام الثقافية، وذلك تزامنا مع اختتام العام الثقافي قطر- إندونيسيا 2023.
وكان على متن الرحلة الافتتاحية للناقلة القطرية رقم QR966 عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وفور وصولها إلى مطار كوالانامو الدولي، تم استقبال الرحلة الافتتاحية بأقواس المياه الترحيبية بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من دولة إندونيسيا.
وفي هذا السياق، قال د.حمد الكواري: «تميز العام الثقافي قطر - إندونيسيا 2023 بالنجاح الباهر وكان له دور فعال في تعزيز الروابط بين دولة قطر وجمهورية إندونيسيا. وبفضل روح التعاون الدائمة بين بلدينا بتوجيهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، أصبح بإمكان المواطنين القطريين والإندونيسيين فتح آفاق جديدة ومتنوعة في كلا البلدين».
من جانبه، قال م.بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «تفخر الخطوط الجوية القطرية بنمو شبكة وجهاتها العالمية من خلال تدشين الرحلات الجوية المباشرة إلى مدينة ميدان. إن رؤيتنا تتجسد بتوحيد العالم معا وتقديم تجارب سفر عالمية المستوى. كما نتطلع إلى تقديم خيارات سفر متعددة للمسافرين من إندونيسيا إلى مختلف الوجهات العالمية عبر مطار حمد الدولي». وقال مروان قليلات، نائب الرئيس الأول للأقاليم الشرقية في الخطوط الجوية القطرية: «يسرنا أن نرحب بمدينة ميدان، الوجهة الثالثة في إندونيسيا ضمن شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية المتنامية التي تضم أكثر من 170 مدينة حول العالم. ويؤكد هذا التدشين التزام الخطوط الجوية القطرية الراسخ تجاه سوق السفر في إندونيسيا وتقديم تجربة سفر لا تضاهى إلى المسافرين من إندونيسيا الذين بات بإمكانهم مواصلة رحلاتهم إلى مختلف أنحاء العالم».
وقال أحمد رفاعي، رئيس شركة بي تي أنغكاسا بورا 2، المشغل لمطار كوالنامو الدولي: «إن تدشين الرحلات الجوية المباشرة ما بين الدوحة وميدان يعد إنجازا عظيما لمطار كوالنامو الدولي. يسعدنا إضافة الخطوط الجوية القطرية، إحدى أفضل شركات الطيران في العالم، لمدينة ميدان إلى شبكة وجهاتها المتنامية».

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