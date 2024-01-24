قتيبة الغانم البرمجة مهارة حيوية للتطور التكنولوجي وركيزة لاقتصاد المستقبل



نعيش في عصر يتسم بسرعة التطور التكنولوجي.. وأصبحت البرمجة لغة أساسية لفهم وإتقان تقنيات المستقبل

الاستثمار بالبرمجة ليس فقط خطوة مهمة لتطوير القدرات الفردية.. لكنه عنصر حاسم لمستقبل متطور

«الكويت تبرمج» تبعث الأمل في تأهيل جيل قادر على استخدام هذه المهارة بفاعلية ويكون منتجاً للتكنولوجيا أحمد معرفي: شراكتنا مع «صناعات الغانم» ذات قيمة كبيرة.. وتلعب دوراً حيوياً بتمكين شباب الكويت



أعلنت شركة صناعات الغانم (مجموعة قتيبة الغانم)، إحدى كبرى شركات القطاع الخاص في المنطقة، عن تجديد شراكتها الاستراتيجية مع أكاديمية «CODED» للعام الثالث على التوالي، دعما لمبادرة «الكويت تبرمج» التي تهدف إلى تعليم طلاب المدارس الثانوية في الكويت أساسيات البرمجة، والتي تعتبر مهارة أساسية لرسم ملامح المستقبل.

وتوفر مبادرة «الكويت تبرمج» للطلاب فرصة فريدة لاختيار واحد من أربعة مسارات تعليمية متخصصة: تطوير المواقع على الإنترنت، تصميم الألعاب، البرمجة بلغة بايثون متعددة الاستخدامات، وتصميم تطبيقات الهواتف الذكية.

يهدف هذا التنوع في البرامج التعليمية إلى تزويد الطلاب بالمهارات العملية في مجال اختيارهم، مما يساهم في إعدادهم ليكونوا مبدعين ومساهمين فاعلين في عالم التكنولوجيا المتقدمة. حتى الآن، استفاد من هذه المبادرة أكثر من 2500 طالب وطالبة، معظمهم من القطاع التعليمي الحكومي.

وقد تميزت المشاريع التي حازت مراكز متقدمة في الدورات السابقة من مبادرة «الكويت تبرمج» تميزت بتنوعها الواسع وابتكاراتها المتقدمة.

تضمنت هذه المشاريع تطوير تطبيقات ومواقع إلكترونية معنية بدعم الصحة النفسية، بالإضافة إلى تطبيقات تركز على حماية البيئة، ومنصات تعليمية تفاعلية للطلاب. هذا التنوع في المشاريع يسلط الضوء على سعي الطلاب لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات وتحديات المجتمع المحلي.

وفي اجتماع حديث عقد في المقر الرئيسي لشركة صناعات الغانم ببرج الحمراء، التقى قتيبة يوسف أحمد الغانم مع المؤسسين لأكاديمية CODED أحمد معرفي وهاشم بهبهاني، وخلال الاجتماع، أشاد الغانم برؤية وجهود المؤسسين في تعزيز المهارات التقنية بين شباب وشابات الكويت من خلال «الكويت تبرمج»، وعبر عن امتنانه لمساهمتهما في تأسيس منصة تعليمية مبتكرة تلهم الشباب وتمكنهم من لعب دور فاعل في عالم التكنولوجيا.

وفي تعليقه على الأهمية المتزايدة لتعلم البرمجة، قال الغانم: «نحن نعيش في عصر يتسم بسرعة التطور التكنولوجي، حيث أصبحت البرمجة لغة أساسية لفهم وإتقان تقنيات المستقبل.

إن الاستثمار في تعلم هذه اللغة الحيوية ليس فقط خطوة مهمة نحو تطوير القدرات الفردية، ولكنه يعد أيضا عنصرا حاسما في بناء مستقبل مبتكر ومتطور.

تبعث مبادرة «الكويت تبرمج» الأمل في تأهيل جيل جديد قادر على استخدام هذه المهارة بفعالية ليكون منتجا للتكنولوجيا، وليس فقط مستهلكا لها».

وأكمل الغانم بالتحدث عن نسخة البرنامج لعام 2023، مشيرا إلى الزيادة الملحوظة في مشاركة الإناث، حيث قال: «التنوع الذي شهدناه هذا العام، وخاصة بمشاركة الفتيات بشكل ملحوظ، يعكس التقدم الكبير في تحقيق التوازن والتنوع في مجال التكنولوجيا.

هذا التطور يعزز من قدرات جيلنا القادم في مواجهة التحديات واغتنام الفرص في الاقتصاد الرقمي، ويبرز الدور الفاعل للقطاعين الحكومي والخاص في دعم التعليم والابتكار في مجالات مثل البرمجة، علوم البيانات، والذكاء الاصطناعي. إن دعم مبادرات مثل «الكويت تبرمج» جزء لا يتجزأ من استراتيجيتنا لتطوير قوى عاملة متنوعة المهارات والخبرات».

من جانبه، أعرب أحمد معرفي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية CODED عن شكره العميق لشركة صناعات الغانم لدعمها المتواصل، قائلا: «شراكتنا مع شركة صناعات الغانم تعد ذات قيمة كبيرة لمبادرة «الكويت تبرمج»، إذ يثري دعمهم البرنامج بالمعرفة العملية والمهارات التقنية التي تعود بالفائدة لطلابنا.

هذا التعاون يلعب دورا حيويا في تمكين شباب الكويت، مزودا إياهم بالأدوات والمعرفة اللازمة للتفوق في بيئة تكنولوجية متطورة».

وتتجاوز مشاركة شركة صناعات الغانم في «الكويت تبرمج» الدعم التقليدي، فهي تقدم للطلاب تجارب تفاعلية غنية، من خلال تنظيم زيارات إلى وحدات أعمالها المتنوعة، كالتجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات، لتعريفهم على تطبيق مهارات البرمجة في الحياة العملية، وكذلك التفاعل مع الموظفين لفهم التطبيقات العملية لمهارات البرمجة.

ومع تجديد الشراكة للعام الثالث، تؤكد شركة صناعات الغانم التزامها بتطوير قدرات الشباب الكويتي في مجال التكنولوجيا والابتكار. تهدف هذه الشراكة إلى تأهيل الشباب للمشاركة الفعالة في عالم يتزايد فيه الاعتماد على التقنيات الرقمية، مما يساهم في إعدادهم لمواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة وإبداع.

تعكس الشراكة لدعم مبادرة «الكويت تبرمج» جزءا من رؤية شركة صناعات الغانم الأوسع لتعزيز التعليم، التمكين، وريادة الأعمال، بهدف تحقيق مستقبل أفضل لشباب وشابات الكويت والعالم العربي.