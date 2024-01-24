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294 مليار يورو إصدارات السندات الأوروبية في يناير

1/24/2024 2:07:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سجلت قيمة إصدارات السندات في أوروبا خلال يناير الجاري أعلى مستوياتها في مثل هذا الوقت من العام لتلامس 300 مليار دولار، ووصلت قيمة إصدارات القارة العجوز من السندات هذا الشهر 294 مليار يورو وهو ما يتجاوز مستويات يناير من العام الماضي القياسية عند 293 مليار يورو.
ومن المتوقع أن ترتفع هذه القيمة حتى نهاية الشهر بعد انضمام «KommuneKredit» الدنماركية لسوق السندات ومقاطعة أونتاريو الكندية، بجانب المزيد من الشركات.
وعاد اهتمام المستثمرين بسندات 4 دول أوروبية مع تحسن المالية العامة ونهج البنك المركزي الأوروبي، حيث ذكرت مجموعة «فانغارد» التي تدير أصولا بـ 152 مليار دولار أنها أعادت موازنة محفظتها من سندات الدول الأوروبية، فيما اتجهت أنظار المستثمرين لإصدارات السندات من البرتغال وإيطاليا واليونان وإسبانيا.

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