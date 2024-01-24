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وربة يطلق خدمة حاسبة الزكاة لعملائه

1/24/2024 2:07:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك وربة عن إطلاق خدمة «حاسبة الزكاة» وهي خدمة جديدة وفريدة تتضمن حساب زكاة الذهب وأسهم بنك وربة في القائمة الجانبية لتطبيق بنك وربة، علما أن هذه الخدمة مجانية ولا يوجد عليها أي رسوم.
واستعرض المدير التنفيذي - الإدارة الشرعية في بنك وربة د.عيسى القصار أبرز مزايا الخدمة الجديدة، والتي من أهمها أنه يمكن لجميع العملاء الاستفادة من خدمة حاسبة الزكاة، وذلك باختيار نوع عيار الذهب المصنف وإدخال العميل عدد الغرامات المكنوزة لتقوم حاسبة الزكاة بحسابها فورا، ويتم تحديث أسعار الذهب بشكل مباشر وفقا لسعر دار السبائك لكل نوع من عيار الذهب المتاح للعميل.
وأضاف القصار أنه يمكن للعميل معرفة سعر الذهب عند اختيار اي نوع من عيار الذهب المتوافر 18/ 21/ 22/ 24 وسيتم حساب زكاة الذهب بشكل فوري وظاهر بالدينار الكويتي، مضيفا انه يمكن للعميل حساب زكاة أسهم بنك وربة في خانة «زكاة الأسهم» وهي خاصة لأسهم بنك وربة، بحيث يستطيع العميل اختيار السنة المراد الاستعلام فيها عن أسهم بنك وربة وإدخال عدد الأسهم المملوكة وستظهر الحسبة لزكاة الأسهم، في حال تم دفع الزكاة من قبل بنك وربة وستظهر رسالة فورية بإعلام العميل بذلك.
وأشار إلى أن خدمة «حاسبة الزكاة» تعمل في تطبيق بنك وربة في القائمة الجانبية للتطبيق التي تعمل بنظامي IOS Apple Store & Android Google Play، حيث يتم تحميل تطبيق بنك وربة من المتجر والاستفادة من خدمة حاسبة زكاة الذهب.
وأكد حرص بنك وربة على تسهيل وصول عملائه للمعلومات التي يحتاجون اليها في أي وقت ومن أي مكان الأمر الذي يجعل البنك يسعى لإيجاد الحلول الرقمية التي تجعله على تواصل دائم مع عملائه، لذلك كان له قدم السبق في طرح الخدمات والمنتجات الفريدة والجديدة على السوق الكويتي.
وأضاف: «كان بنك وربة الأول خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة في الكثير من الخدمات والمنتجات التي طرحها في السوق الكويتي، بل وفي بعض الأحيان الأول على مستوى الخليج أو الشرق الأوسط، وبعضها كان مفاجأة للمنافسين والعملاء على حد سواء».
وتابع القصار قائلا: «شهدت الفترة الأخيرة إطلاق بنك وربة مجموعة مميزة من المنتجات والخدمات والحلول الشرعية التي تواكب سعي البنك المستمر ليكون مواكبا لتطلعات واحتياجات عملائه في مختلف نواحي حياتهم اليومية، ما يحقق لهم المزيد من السهولة والراحة واختصار الوقت».

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