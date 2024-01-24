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التحكيم التجاري اختتم دورته التدريبية صناعة التشريع

1/24/2024 2:07:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار جهود مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت لتعميم الثقافة القانونية في مجتمع الأعمال وما يرتبط به من قطاعات أكاديمية وغيرها، تم عقد دورة تدريبية بعنوان: «صناعة التشريع: خطوات ومهارات» التي أقامها المركز في 22 و23 يناير الجاري.
انطلاقا من قناعة المركز بأهمية المساهمة في تنمية المهارات الأساسية لدى المتدربين، فقد حرص على إقامة هذه الدورة لتطوير قدراتهم العلمية في الكتابة القانونية وصياغتها وعيوبها، وكذلك تأهيل كوادر من القانونيين المحكمين المحليين والدوليين ذوي الكفاء العالية والاطلاع على المستجدات بشكل مستمر، ليكتسبوا مهارات الصياغة القانونية، وليكونوا قادرين على ممارسة التحكيم وإدارة العملية التحكيمية محليا ودوليا، وهو ما ينعكس بالضرورة إيجابيا على النشاط الاقتصادي والاستثماري في المجتمع.
وتهدف هذه الدورة إلى تعريف المتدربين على التطبيقات المتصلة بمهارات صناعة النصوص القانونية والخطوات الواجب اتباعها عند صياغة القوانين والقرارات اللائحية، كما أن هذه الدورة تمثل مرحلة مهمة في مسيرة المركز نحو الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للمتدربين في هذا المجال، وهي خطوة ستليها عدة خطوات مهمة في إطار حرص المركز على تحقيق رسالته في نشر ثقافة الوسائل البديلة لحل المنازعات.
وقد حاضر في الدورة أستاذ القانون العام في كلية القانون الكويتية العالمية د.بلال عقل الصنديد، الذي تطرق الى العديد من الضوابط والمعارف ذات الصلة بمهارات صناعة التشريع وخاصة فيما يتعلق بضوابط وركائز عناصر التشريع من مصطلحات الخطاب القانوني ولغاته المتعددة، ومنها: لغة المشرع عند الصياغة التشريعية، لغة الباحث القانوني عند كتابة الرسالة العلمية أو إبداء فتواه ورأيه القانوني، متطرقا الى أركان الصناعة التشريعية وضوابطها، وبعض عيوب الصياغة التشريعية، وصولا إلى كيفية اكتساب المتدربين مهارات المواءمة بين صناعة النصوص القانونية والسياسة التشريعية، وتحديد نطاق النص المصوغ، لتحقيق الأهداف والغايات من التشريع، ولغرض تنمية مهارات الإيجاز والعرض المحكم ودقة التقسيم والتبويب، وضبط قواعد اللغة والصياغة، مختتما دورته التدريبية بتطبيقات عملية ركز فيها على أسلوب الكتابة القانونية والأخطاء الشائعة، مما يمهد للجانب العملي من الدورة التي تستهدف المشاركة في إعداد قانون لإنشاء هيئة تعني بالإصلاح الاقتصادي في الكويت.
جدير بالذكر، أن المركز أعد برنامجه الدوري «إعداد المحكمين» وذلك استمرارا للأنشطة والفعاليات للموسم الثقافي الحالي، حيث ان الدورة ستعقد في الفترة من 4 إلى 20 فبراير المقبل، وتنقسم إلى 3 مراحل، كل مرحلة يحصل فيها المشارك على شهادة باجتياز تلك المرحلة، وبعد استكمال المراحل الثلاث واجتياز الاختبارات وانطباق الشروط، يتم قيده في جداول المحكمين لدى المركز.

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