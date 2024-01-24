Wednesday, 24 January 2024 10:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التجاري يتواجد في مروج خلال عطلة نهاية الأسبوع

1/24/2024 2:07:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك التجاري الكويتي عن تواجده خلال عطلة نهاية الأسبوع في «مروج» من خلال جناح له، ليتم تعريف الجمهور بالمنتجات والخدمات المصرفية المتكاملة المقدمة من البنك، وسيتواجد فريق المبيعات المباشرة التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مروج، لاطلاع الجمهور على أحدث المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية المطورة والعروض التسويقية والترويجية التي يقدمها التجاري لجميع شرائح العملاء ومنها عروض خاصة للموظفين من خلال حملة تحويل الراتب والتعريف بمزايا حساب «YOU» للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما.
وفي هذا السياق، قالت مدير بإدارة التسويق بقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك أبرار الحجي: «يحرص التجاري من خلال فريق المبيعات والتسويق التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد على استقبال الجمهور للإجابة عن استفساراتهم حول المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة من البنك».
وأوضحت أن البنك يهدف إلى التعريف بمزايا حساب الراتب وحساب النجمة والتعريف بالمزايا المتعددة لحساب YOU للشباب، حيث يحصل العميل على هدية نقدية بقيمة 50 دينارا وبطاقة مسبقة الدفع مجانية لمدة سنة، بالإضافة إلى الاختيار ما بين رصيد بقيمة 50 دينارا من تطبيق طلبات أو رصيد بقيمة 50 دينارا من شركة أولى للوقود والتأهل لدخول السحب الشهري لثلاثة فائزين بجائزة قيمتها 200 دينار لكل فائز، وهذا العرض مخصص للشباب الذين يقومون بتحويل مكافأتهم الطلابية للبنك التجاري مع تطبيق الشروط والأحكام.
وأضافت الحجي أنه سيتم أيضا تعريف الجمهور بعرض تحويل الراتب الذي يوفر للعملاء مزايا متعددة وهدية نقدية تصل لغاية 2000 دينار كويتي والعديد من الخدمات، منها أي بطاقة ائتمانية من اختيار العميل لمدة سنتين مجانا أو بطاقة مسبقة الدفع متعددة العملات لمدة سنة مجانا.
وأشارت إلى أن الهدايا النقدية، التي سيحصل عليها العميل بعد تطبيق الشروط والأحكام، سوف يتم إيداعها في بطاقة ماستركارد مسبقة الدفع، والتي سيحصل عليها العميل مجانا للسنة الأولى، وهي بطاقة متعددة العملات، حيث يمكن للعميل استخدامها وتعبئتها بعشر عملات مختلفة تحقق للعميل الاستفادة من أسعار صرف آمنة وفقا لتاريخ سعر صرف العملات خلال عملية الشراء.
واختتمت الحجي تصريحها موجهة الدعوة لمرتادي مجمع مروج لزيارة جناح التجاري والتعرف على الخدمات المصرفية التي يوفرها البنك لشرائح العملاء مبينة أنه يمكن للعملاء الحصول على المزيد من المعلومات والخدمات المصرفية بالتواصل مع البنك عبر القنوات الرقمية على مدار الساعة من خلال خدمة الفيديو المباشر عبر تطبيق البنك التجاري على الهواتف الذكية.

MENAFN24012024000130011022ID1107763883

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث