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عبدالمحسن الفقعان الكويتية تعمل على تطوير وتحسين منظومة الطيران بالكويت

1/24/2024 2:07:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن سعيها الدؤوب لإرساء مبدأ التعاون المشترك بين الجهات، وترسيخا للعلاقات الممتدة والناجحة في تطوير منظومة قطاع الطيران في البلاد، حضر رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن الفقعان، والرئيس التنفيذي للشركة الكابتن أحمد الكريباني والوفد المرافق لهما التدريب المشترك على حماية الطائرات الذي يجمع بين الخطوط الجوية الكويتية وإدارة حماية الطائرات الكويتية التابعة لوزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني وقوة الإطفاء العام ووزارة الداخلية ووزارة الصحة.
وتواجد في التدريب الذي أقيم في مطار الشيخ سعد الدولي، مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني م. عماد الجلوي، والوكيل المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي، والوكيل المساعد لشؤون قطاع القوات الخاصة اللواء عبدالله سفاح الملا.
هذا، ويقام التدريب المشترك بشكل دوري، حيث تخلل التدريب التعرف على أحدث الطرق والأساليب حماية الطائرات والآليات المستخدمة في تدريب وتأهيل المنتسبين على نظام العمل، كذلك تابع الوفد التمارين الخاصة من خلال مجسم الطائرة وآلية التدريبات التي يخضع لها المنتسبون.
وعلى هامش الزيارة، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن الفقعان: «تشرفنا اليوم (أمس) بحضور هذا التدريب الذي تحرص كل الجهات المعنية على تنظيمه سعيا منها لتطوير منظومة الحماية في قطاع الطيران، حيث شاهدنا عرضا عمليا لطريقة وآلية عمل حماية الطائرات في حفظ أمن وسلامة طائرات الخطوط الجوية الكويتية وركابها من أي عمليات قد تضر بأمنهم وسلامتهم، كما اطلعنا على أحدث طرق وأساليب حماية الطائرات والركاب والتقنيات المستخدمة ومدى تطور هذه الآلية والتي تولي لها الخطوط الجوية الكويتية اهتماما بالغا وتضعها دائما ضمن أهدافها الأساسية».
وأضاف: «حضور هذه التدريبات مع المسؤولين في القطاعات المختلفة في الدولة يعد أمرا مهما لما فيه من تطوير العلاقات الراسخة بين الخطوط الجوية الكويتية وجهات الدولة وتوثيقها، ونعمل بيد واحدة لتطوير وتحسين منظومة الطيران بالكامل بما يعود بالمصلحة العامة على وطننا الغالي، حيث بحثنا معهم العلاقة الطويلة والناجحة التي تربط بيننا وبينهم وسبل توطيد أواصر التعاون المشترك بين كل الأطراف في شتى المجالات وكيفية تطويرها بما يعود بالنفع على المصلحة العامة ولتحقق الأهداف المنشودة».
وتابع قائلا: «إن الخطوط الجوية الكويتية جزء مهم من مرافق الدولة تربطها علاقة متينة وراسخة مع الجهات المعنية في الدولة، الأمر الذي حقق نجاحات متتالية في آلية الحفاظ على أمن وسلامة الطائرات وركابها وحماية ممتلكات الدولة بكل دقة، وحضورنا اليوم تأكيدا على استمرارية هذا التعاون المشترك الذي طالما كانت أهدافه تعود بالمصلحة العامة والفائدة على دولتنا الكويت في مواجهة أي مكروه، لا سمح الله».
هذا، وتقدم الفقعان بالشكر للقائمين في وزارة الداخلية والطيران المدني وقوة الإطفاء العام ووزارة الصحة لجهودهم البارزة والملموسة في حفظ أمن وسلامة الركاب والذين يبذلون الغالي والنفيس لحماية أرواح الركاب والحفاظ على ممتلكات شركات الطيران، متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والسداد في المساهمة في حفظ أمن واستقرار بلادنا الحبيبة الكويت تحت ظل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

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