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6 8 مليارات دولار فائض الكويت التجاري مع اليابان خلال 2023

1/24/2024 2:07:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية اليابانية أمس، أن حجم الفائض التجاري بين الكويت واليابان خلال العام الماضي بلغ نحو 6.81 مليارات دولار، بتراجع سنوي بلغ 9.56% مقارنة بالفائض المسجل بين البلدين خلال عام 2022 والبالغ نحو 7.53 مليارات دولار. وتظهر البيانات أن حجم الصادرات الكويتية إلى اليابان خلال العام الماضي بلغ نحو 8.65 مليارات دولار، بتراجع سنوي 3.14%، وذلك مقارنة بصادرات عام 2022 والبالغة 8.93 مليارات دولار، فيما بلغت واردات الكويت من اليابان في 2023 نحو 1.84 مليار دولار، مقابل واردات 2022 البالغة 1.4 مليار دولار، بارتفاع سنوي 31.4%.
وعلى صعيد دول الخليج، فقد تراجعت قيمة فائض الميزان التجاري لصالح دول مجلس التعاون الخليجي مع اليابان خلال 2023 بنسبة 23.3% سنويا، بضغط انخفاض صادرات دول المجلس، وزيادة وارداتها من اليابان، حيث سجلت 5 دول خليجية فائضا تجاريا مع اليابان في العام المنصرم بنحو 66.92 مليار دولار قياسا بمستواها عام 2022 البالغ 87.25 مليار دولار.
وأفادت بيانات وزارة المالية اليابانية بأن المملكة العربية السعودية سجلت أكبر فائض تجاري خليجيا مع اليابان في العام الماضي بنحو 26.6 مليار دولار، وواصلت سلطنة عمان تسجيل الفائض الأقل خليجيا بقيمة 1.21 مليار دولار.
وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد سجل فائضا تجاريا مع اليابان بلغت قيمته 65.5 مليار دولار، بتراجع 24.4% عن قيمته البالغة 86.6 مليار دولار عام 2022، ومثلت صادرات دول الخليج الخمس 97.42% من إجمالي صادرات الشرق الأوسط إلى اليابان في 2023 البالغة قيمتها 89.48 مليار دولار.
فيما شكلت واردات الدول الخمس 84.44% من إجمالي واردات الشرق الأوسط من اليابان في العام الماضي البالغة 23.98 مليار دولار، وقد تراجع قيمة عجز الميزان التجاري لليابان في عام 2023 بنسبة 54.3% سنويا عند 62.73 مليار دولار، إذ بلغت قيمة صادراتها 681.18 مليار دولار، فيما استقبلت أسواقها ورادات 743.91 مليار دولار.
وقد صدرت 5 دول خليجية سلعا إلى اليابان في العام المنصرم بقيمة 87.17 مليار دولار، بانخفاض 15.25% عن مستواها في عام 2022 البالغ 102.86 مليار دولار، وجاءت الإمارات في المركز الأول خليجيا بتصدير سلع بقيمة 34.99 مليار دولار إلى اليابان، فيما صدرت عمان سلعا هي الأقل خليجيا بـ2.36 مليار دولار.
وبشأن ورادات الخمس دول الخليجية من اليابان، فقد بلغت في العام الماضي 20.25 مليار دولار، بزيادة 29.64% عن مستواها في العام الذي يسبقه البالغ 15.62 مليار دولار، واستقبلت أسواق الإمارات أكبر واردات من اليابان خليجيا بقيمة 9.9 مليارات دولار، فيما استقبلت عمان أقل الواردات قيمة بـ 1.15 مليار دولار.

MENAFN24012024000130011022ID1107763880

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