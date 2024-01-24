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حماية المنافسة يوقع مذكرة تفاهم مع التجارة لتعزيز التعاون المشترك

1/24/2024 2:07:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقع جهاز حماية المنافسة مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة أمس، وذلك رغبه من الجهاز في ترسيخ التعاون المشترك لتحقيق التنمية وتطوير الأسواق، وذلك في مقر وزارة التجارة والصناعة، حيث مثل جهاز حماية المنافسة خلال التوقيع رئيس مجلس الإدارة د.راشد العجمي، فيما مثل وزارة التجارة والصناعة وكيل الوزارة زياد الناجم.
ويأتي توقيع هذه المذكرة انطلاقا من دور واختصاصات جهاز حماية المنافسة كونه الجهة المناط بها تطبيق القانون رقم 72 لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة، وحيث يهدف الجهاز إلى حماية حرية المنافسة، والحفاظ على هيكل تنافسي للأسواق، وتحسين بيئة الاستثمار في دولة الكويت المتعلقة بدعم النشاطات التجارية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، شدد وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم على دور الوزارة في تطوير نظام الأسواق وتسهيل الخدمات على المستهلكين بالمقام الأول وأصحاب العمل وتحقيقا لرؤية الكويت وتنمية اقتصاد دولتنا والسعي لأسواق حرة وعادلة.
ويأتي توقيع مثل هذه المذكرات دعما لترسيخ أواصر التعاون في المجال الاقتصادي بين جهاز حماية المنافسة ووزارة التجارة والصناعة، فقد جاء هذا الاتفاق كنواة لتطوير وتبادل الخبرات فيما بين طرفي الاتفاق ورفع كفاءة التعاون المشترك في القطاعات التجارية.

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