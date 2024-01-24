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بوبيان يواصل توعية العملاء بتطورات المعاملات المصرفية

1/24/2024 2:07:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يواصل بنك بوبيان مشاركته ودعمه للحملة التوعوية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بهدف نشر وتعزيز الثقافة المالية والمصرفية والشمول المالي بين مختلف شرائح عملاء القطاع المصرفي وتوعيتهم بتطورات المعاملات المصرفية وذلك في إطار دوره المجتمعي وبرنامج الاستدامة.
وفي هذا السياق، قال بنك بوبيان خلال بيان صحافي: «يحرص البنك على حماية عملائه وحقوقهم المصرفية وذلك من خلال استمرارية التواصل والمشاركة الفعالة لمختلف الموضوعات التي تناولتها الحملة التوعوية لنكن على دراية بما يضمن وصول هذه الرسائل التوعوية إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء ومعرفة مدى وعيهم وتفاعلهم معها وفي مقدمتها الأساليب المختلفة لعمليات الاحتيال الالكتروني وطرق التصدي لها».
وأوضح البيان أن في هذا الإطار، نظم البنك داخليا برنامج «فكرة 2024» لموظفيه من مختلف الإدارات للمشاركة في طرح أفكار جديدة تتناول أساليب الاحتيال الإلكتروني المصرفي المنتشرة واقتراح حلولا مبتكرة من شأنها مكافحة هذه الأساليب والحد من مخاطرها وذلك طبقا لتعليمات وتوجيهات بنك الكويت المركزي.
وأضاف أنه مع اختتام البرنامج تم الإعلان عن أفضل 5 أفكار فعالة ليتم تطبيقها على أرض الواقع وتضاف إلى سلسلة خدمات بنك بوبيان لاحقا لتقديم مستويات مميزة من الحماية والأمن تفوق توقعات العملاء، مشيرا الى أن البرنامج ركز على أهم طرق الاحتيال المصرفي المنتشرة في الفترة الحالية مثل (احتيال البطاقات الائتمانية أو الاحتيال عبر الإنترنت والهاتف النقال والتصيد الإلكتروني أو احتيال الهوية أو الهندسة الاجتماعية) مع العمل على إيجاد مجموعة متنوعة من الحلول المؤثرة والمبتكرة للتصدي لها.
وأكد البيان استمرارية البنك في دعم «لنكن على دراية» خلال العام الحالي وتوفير كافة السبل والمقومات لنجاحها من خلال تكثيف نشر العديد من مقاطع الفيديو والمواد التثقيفية والبرامج التوعوية لمختلف موضوعات الحملة من خلال قنوات التواصل لاسيما القنوات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي للبنك لرفع درجة الاستفادة لدى أكبر عدد من العملاء والمتابعين.
وأشار إلى أن ترسيخ قيم حملة «لنكن على دراية» ونشر محاورها لا يقتصر فقط على القنوات الرقمية للبنك، بل من خلال التواصل المباشر مع العملاء وإجراء لقاءات ومسابقات مباشرة يستطلع فيها البنك رأي عملائه والجمهور عموما في الحملة بالاضافة إلى تخصيص ركن تعريفي خاص بالحملة ضمن فعاليات بنك بوبيان الخاصة سواء التي تخص الإعلان عن خدمات ومنتجات جديدة او تلك التي تتعلق بجانب المسؤولية الاجتماعية والتي تحظى غالبياتها بتواجد اكبر شريحة من عملاء البنك وغيرهم ما يعزز أهداف الحملة ورفع درجة الإدراك التوعوي والمالي لديهم.
وأكد البيان التزام بنك بوبيان نحو حماية عملائه باتباع وتطبيق أفضل سبل التحوط من الجرائم وعمليات الاحتيال الإلكترونية مثل المراجعة الدائمة للنظم الخاصة بالبنك وتقييم أمن وسلامة الخدمات الرقمية التي يوفرها البنك لعملائه بجانب وتفعيل الرقابة والضوابط الرقابية وغيرها من التدابير التي تضمن جاهزية الأنظمة للتصدي لأي محاولات اختراق.

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