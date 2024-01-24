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فيتش البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة ستسجل نموا قويا في 2024

1/24/2024 2:07:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن الحرب بين إسرائيل وحماس زادت من المخاطر الجيوسياسية وأعاقت الاتجاه السابق لتهدئة التصعيد الإقليمي، وهو ما ينعكس في تدهور النظرة المستقبلية للقطاع السيادي في الشرق الأوسط، بينما تعكس توقعات النظرة المستقبلية المحايدة للقطاعات الأخرى افتراضات ارتفاع أسعار النفط والظروف الاقتصادية الداعمة.
وتطرقت الوكالة إلى الصراع الدائر حاليا وآثاره السلبية على البلدان المجاورة، لاسيما مصر ولبنان والأردن، كما تشكل الجغرافيا السياسية الإقليمية مخاطر على السياحة والتجارة والاستثمار والمالية العامة. لكن الوكالة تتوقع أن تسجل البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط نموا أقوى في عام 2024، بسبب استقرار إنتاج النفط على نطاق واسع بعد تخفيضات الإنتاج في عام 2023 والزخم في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي. وأشارت الوكالة إلى ان النمو العالمي الضعيف المتوقع في عام 2024 قد يحول دون قدرة تحالف «أوپيك+» على التخلص من تخفيضات الإنتاج التي طبقها عام 2023 إذا تحول سوق النفط بشكل حاسم إلى الفائض، لكن الاتفاق الأخير في أواخر نوفمبر 2023 سلط الضوء على الإحجام عن خفض الإنتاج بدرجة أقل بكثير. وسيكون النمو غير النفطي أبطأ مما كان عليه في عام 2023، لكنه سيظل قويا (نتوقع نموا بمتوسط 3.5% لدول مجلس التعاون الخليجي) بسبب بقاء أسعار النفط مرتفعة.
وقالت الوكالة «إذا اتسع نطاق الحرب الدائرة بشكل كبير، فقد تتأثر دول الشرق الأوسط بمزيد من تعطيل الممرات التي تعبرها ناقلات النفط، أو ربما الإضرار بالطاقات الإنتاجية، ويمكن أن تشهد أيضا تأثيرا سلبيا ملحوظا على الأنشطة غير النفطية، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

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