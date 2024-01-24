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التموين في 2024 86 سلعة مدعومة و17 سعرها مخفض

1/24/2024 2:07:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) باهي أحمد
أظهرت أحدث بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة بشأن أصناف السلع التموينية وأسعارها خلال 2024، أن الكويت تقدم للمستفيدين من منظومة المواد التموينية نحو 103 سلع غذائية مدعومة ومخفض سعرها، وذلك مقارنة بقائمة تتكون من 154 سلعة في نوفمبر الماضي.
ووفقا للبيانات فإن حليب ومغذيات الأطفال تستحوذ على نحو 47% من المواد التموينية بواقع 48 مادة، بينما يستحوذ الدجاج على 30% من المواد بواقع 31 صنفا، فيما تستحوذ الأسماك على 8 أصناف تضم الروبيان والهامور السالمون والزبيدي.
وكان وزير التجارة والصناعة السابق محمد العيبان قد أصدر قرارا في أوائل ديسمبر الماضي قضى من خلاله بإلغاء 42 سلعة مخفض سعرها من التموين.
ووفقا للبيانات الجديدة، فإن 85% من المواد التموينية المتاحة حاليا مدعومة بواقع 86 صنفا، بينما تستحوذ المواد المخفض سعرها على 15% من إجمالي المواد التموينية بواقع 17 صنفا، وتبدأ أسعار المواد المتوافرة في التموين من 90 فلسا، حتى 5.25 دنانير.
وتتضمن قائمة المواد المدعومة، الأرز بسعر 120 فلسا للكيلو والسكر بسعر 90 فلسا والزيت النباتي بـ 1.05 دينار للعلبة والعدس بـ 270 فلسا للكيلو ومسحوق الحليب بـ 1.05 دينار للكيلو، ونوعين لمعجون الطماطم بـ 270 فلسا للربطة، 48 صنفا من الحليب ومغذيات الأطفال بأسعار تبدأ من 305 فلوس حتى 2.81 دينار، و31 نوعا من الدجاج بأسعار تبدأ من 505 فلوس حتى 630 فلسا للكيلو.
وتتضمن قائمة المواد التموينية المخفض 9 أنواع من الحليب بأحجام مختلفة تبدأ بأسعار 85 فلسا حتى 300 فلس، كما تتضمن 3 أنواع من الروبيان بأسعار تبدأ من 1.75 دينار حتى 4 دنانير، إلى جانب نوع هامور بـ 2.965 دينار للكيلو.
وتحتوي السلع المخفضة على نوعين من أسماك الزبيدي بسعر 4.985 دنانير للكيلو، إلى جانب نوعين من شرائح سمك السالمون بـ 4.375 دنانير و5.25 دنانير.
يذكر أن آخر بيانات نوفمبر الماضي كانت قد أظهرت أن قائمة المواد التموينية المدعومة والمخفضة ارتفعت لتبلغ 154 سلعة، مقارنة بـ 137 سلعة كانت مدرجة على قوائم وزارة التجارة والصناعة خلال شهر يوليو الماضي، وأن عدد المواد الغذائية المدعومة ارتفع إلى نحو 94 سلعة مقارنة بـ 75 سلعة، وذلك بزيادة نسبتها 25%، بما عدده 19 سلعة إضافية، لتستحوذ السلع المدعومة على 61% من السلع التموينية، فيما بلغ عدد السلع التموينية المخفض سعرها نحو 60 سلعة.

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