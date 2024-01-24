الارصاد : منخفض جوي جديد وثلوج على هذه المرتفعات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الجمعة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز شرق جزيرة قبرص، لذا يطرأ انخفاض على الحرارة، الأجواء باردة وغائمة وماطرة بإذن الله في اغلب المناطق، ويتوقع ان تكون الامطار غزيرة في بعض المناطق يصحبها الرعد وتساقط زخات البرد أحيانا، مما يؤدي الى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت



ووفق ادارة الارصاد الجوية تبقى المملكة يوم السبت تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، أجواء باردة وغائمة وماطرة في أغلب المناطق، ويتوقع ان تكون الامطار في ساعات الصباح غزيرة أحيانا في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق، مما يؤدي الى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت ، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من الثلج الممزوج بالمطر فوق قمم جبال الشراه العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1600م فوق سطح البحر ولفترة قصيرة وتكون غير مؤثرة، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها في بعض المناطق الى 65كم/ساعة .



وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة هطول الامطار تدريجيا في كافة المناطق .

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