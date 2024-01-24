الارصاد الجوية تُحذر من طقس الخميس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الخميس من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب.
ووفق الادارة تكون الاجواء نهار الخميس باردة وغائمة جزئياً في اغلب المناطق ويتوقع بإذن الله هطول زخات خفيفة من المطر على فترات في أجزاء من شمال المملكة.
وفي الليل تزداد كميات الغيوم تدريجيا لتتحول الاجواء الى غائمة أحيانا، وتهطل بإذن الله الأمطار بين الحين والآخر في شمال المملكة تمتد في ساعات متأخرة من الليل الى المناطق الوسطى.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN24012024000208011052ID1107762926
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.