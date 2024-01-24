الارصاد الجوية تُحذر من طقس الخميس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الخميس من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب.

ووفق الادارة تكون الاجواء نهار الخميس باردة وغائمة جزئياً في اغلب المناطق ويتوقع بإذن الله هطول زخات خفيفة من المطر على فترات في أجزاء من شمال المملكة.



وفي الليل تزداد كميات الغيوم تدريجيا لتتحول الاجواء الى غائمة أحيانا، وتهطل بإذن الله الأمطار بين الحين والآخر في شمال المملكة تمتد في ساعات متأخرة من الليل الى المناطق الوسطى.

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