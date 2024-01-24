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الأردن يرسل طائرتي مساعدات جديدتين إلى غزة

1/24/2024 10:10:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، من خلال خلية المساعدات الإنسانية والإغاثية في القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، طائرتي مساعدات إغاثية وإنسانية، لمساندة الأهل في قطاع غزة.
وتضم الطائرتان مستلزمات طبية وأدوية، لتقديم الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، تخفيفاً عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة، نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع.
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي: "إن الهيئة عمدت إلى تجهيز المواد الطبية والأدوية الضرورية والرئيسية، نظراً لسوء الوضع الصحي في قطاع غزة، وحسب قوائم الاحتياجات الواردة إليها".

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