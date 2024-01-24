حمدان بن محمد يُقدّم واجب العزاء في حميد بن سالم بنواس الكتبي



قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم (الأربعاء)، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حميد بن سالم بنواس الكتبي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سمو ولي عهد دبي عن خالص العزاء لأبناء وأسرة الفقيد، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يُلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

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