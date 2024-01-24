حمدان بن محمد يُقدّم واجب العزاء في حميد بن سالم بنواس الكتبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم (الأربعاء)، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حميد بن سالم بنواس الكتبي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.
وأعرب سمو ولي عهد دبي عن خالص العزاء لأبناء وأسرة الفقيد، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يُلهم أهله جميل الصبر والسلوان.
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