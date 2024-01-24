سيبوه براحته علشان ميمثلش علينا ..ويجز ينتقد محمد صلاح

بعد تعرض نجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، لموجة هجوم كبيرة بعد مغادرته منتخب مصر لكرة القدم وسفره إلى إنجلترا لتلقي العلاج لإصابة قدمه، وسط المنافسات التي يخوضها في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، أعرب كثيرون عن استيائهم من مغادرة اللاعب الشهير للمنتخب في ظل استمرار المباريات.

ومن بين من انتقدوا محمد صلاح ولو بشكل مبطن، مواطنه مغني الراب ويجز، إذ أوضح أن المنتخب عليه الفوز بالكأس بجهود لاعبيه ممن ينتظرون الفرصة لاستعراض مواهبهم وقدراتهم في اللعب.

وكتب في تغريدة شاركها عبر منصة "إكس" وحققت أكثر من نصف مليون مشاهدة وفقاً للعربية نت: "محمد صلاح حر نفسه. أنا نفسي منتخب مصر ياخد الكاس باللي مستني الفرصة وعايز يلعب".

كما تابع: "ضغط الناس على الشخص عشان يغير مشاعره تجاه حاجة معينة مبيجيبش غير نتيجة عكسية.

سيبوه براحته عشان ميمثلش علينا. يكون صريح أحسن ما ينافقكوا، عشان خايف من المجتمع".

وأشعلت تغريدة ويجز حالة من الجدل بين متابعيه الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض لتعليقه، إلّا أنه عاد ووضح في تغريدة أخرى حصدت مليون مشاهدة أخرى أنه لم يقصد مهاجمة أحدهم، واصفا العبارة التي يرددها مهاجمو صلاح "احنا اللي عملناك"، عبارة سخيفة وغير حقيقية.

وكتب "أنا مش بهاجم حد ورأيي مش مهم أصلاً، بس هقوله براحتي، فكرة احنا اللي عملناك دي بايخة قوي ومش حقيقية، ده من أنجح اللاعبين في إنجلترا بس مفيش بينك وبينه عشم، واحد مش عايز يا أخي تقعد بقي ترغي في الحوار تغلطه تمسكله الشعار ده يخليك مثير للشفقة، سيبه على كيفه ولو عملته فعلا اعمل غيره".

وكان صلاح قد أثار قلق محبيه في كل مكان بعد إصابته في مباراة الخميس الماضي، إلَّا أن وكيل أعماله طمأن جمهوره، مشيرا إلى أن فترة علاجه تتطلب منه الراحة ما بين 21 و28 يوماً للعودة.

وأوضح في تغريدة نشرها عبر حسابه في "إكس"، أن خضوعه لبرنامج تأهيلي مكثف في بريطانيا فرصة له للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية الحالية.





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