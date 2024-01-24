تنفيذية ألعاب غرب أسيا البارالمبية الرابعة بالشارقة تواصل استعداداتها

تواصل اللجان التنفيذية لدورة ألعاب غرب أسيا البارالمبية الرابعة (الشارقة 2024 ) استعداداتها المكثفة لإستضافة الدورة التي تقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضوالمجلس الأعلى للإتحاد حاكم الشارقة والتي ينظمها نادي الثقة للمعاقين .خلال الفترة من 27يناير

– 3 فبراير القادم .

وتشهد الدورة

تواجد 513

مشاركاً يمثلون اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، ولاعبة من 12 دولة، هى: الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت والجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية ، يتنافسون في 7 رياضات رئيسية هي: ألعاب القوة، وكرة

الطاولة،، والريشة الطائرة ، وكرة الهدف

وكرة السلة للكراسي المتحركة والبوتشيا ورفعات القوة

في ظل التجهيزات الكبيرة لمواقع استضافة دورة ألعاب غرب أسيا البارالمبية الرابعة قام الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة بزيارة إلى مضمار نادي الثقة للمعاقين الذي يشهد الحفل الإفتتاحي و منافسات ألعاب القوى

حيث كان في استقباله أحمد سالم المظلوم السويدي رئيس اللجنة التنفيذية مدير عام الدورة

.

حيث أطلع بن خادم على أخر تجهيزات حفل الإفتتاح

للحدث الأكبر في المنطقة للألعاب البارالمبية مؤكدا بأن جميع اللجان التنفيذية لبطولة تعمل على قدم وساق وتسابق الزمن من أجل ظهور البطولة بالوجه الأمثل مشيراً بأن استضافة الشارقة لهذا الحدث الكبيرة للمرة الثانية إنما هو ثمرة

اهتمام

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نصير المعاقين، ودعمه اللامحدود للرياضة ولأبنائه المعاقين وتوفير كل الامكانيات ومقومات النجاح لرياضات ذوي الاعاقة، لتبرز دور الشارقة الريادي في مجال الاهتمام بقضايا ذوي الإعاقة .

كما اكد بن خادم أن أماكن استضافة البطولة قد أتمت استعداداتها لإستقبال ما يقارب من 513 مشاركا من لاعبيين ولاعبات وأجهزة فنية وإدارية

مشيرا بأن الثقة الكبيرة لإتحاد غرب أسيا

بمنح شرف تنظيم الدورة لإمارة الشارقة متمثلة في نادي الثقة للمعاقين تضع اللجنة المنظمة أم تحديات كبرى من أجل تقديم ماهو جديد وتظهر البطولة بالمستوى الذي يليق بإسم دولة الإمارات مؤكدا ثقته الكبيرة في جميع اللجان العاملة بالبطولة في قدرتهم على تنظيم الحدث بالشكل الأمثل .

المظلوم: المتطوعون شركاء النجاح

أكد احمد سالم المظلوم رئيس اللجنة التنفيذية مدير عام الدورة

على الدور الكبير للمتطوعين في إنجاح تنظيم البطولة حيث تم تشكيل لجان من المتطوعون تشارك مع كافة اللجان المنظمة في الدورة مؤكداً جميع اللجان المختلفة أكملت

كافة الاستعدادات حيث وصلت الترتيبات ذروتها و أن جميع الأمور الإدارية والتنظيمية تم الإستقرار عليها من ناحية إقامة

وتنقلات الوفود وكذلك توافر سيارات الإسعاف في الملعب وتوفر وسائل نقل اللاعبين من مقر الإقامة إلى الملعب .

مركز إعلامي

قال عبد الغفور الرئيسي رئيس اللجنة اللإعلامية بأنه تم إعداد مركز إعلامي للبطولة مزود بأحدث الأجهزة لإستقبال الوفود الإعلامية وإمداد الإعلاميين بكافة المعلومات عن البطولة وبث نتائج المنافسات مباشرة على وسائل التواصل الإجتماعي .









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