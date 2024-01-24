العراق إلى ثمن النهائي بالعلامة الكاملة... واليابان تصعد لدور الـ16 الآسيوي

(MENAFN
- Al-Bayan)
تأهل منتخب العراق الأول لكرة القدم، وبالعلامة الكاملة إلى ثمن نهائي كأس آسيا المتواصلة حاليا في قطر، بفوزه المستحق على نظيره الفيتنامي بثلاثة أهداف لهدفين اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة، التي تضم منتخب اليابان الذي تأهل وصيفا برصيد 6 نقاط بفوزه على نظيره الإندونيسي بثلاثة أهداف لهدف.
ورفع منتخب العراق رصيده إلى النقطة التاسعة بفوزه على جميع منتخبات مجموعته الرابعة، إندونيسيا بثلاثة أهداف لهدف، واليابان بهدفين لهدف، وفيتنام بثلاثة أهداف لهدفين.
سجل ثلاثية العراق، ريبين سولاقا "د48"، وأيمن حسين "د74"، و10± 90" من ركلة جزاء، فيما سجل لفيتنام فيت هوانغ "د42"، ونغوين هاي "د1±90".
واضاع أيمن حسين ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة لمصلحة منتخب العراق في الدقيقة 82 من زمن المباراة، والتي شهدت دقيقتها ال45 طرد فان غوات لاعب فيتنام.
واعتلى نجم هجوم منتخب العراق، أيمن حسين، قمة الهدافين في بطولة كأس آسيا برصيد 5 أهداف.
وفي الدور ثمن النهائي من كأس آسيا، يواجه منتخب العراق، صاحب المركز الثالث من المجموعة الخامسة أو السادسة.
تأهل اليابان
كما تأهل منتخب اليابان إلى دور الستة عشر إثر فوزه على نظيره الإندونيسي 3 /1.
وحل منتخب اليابان في المركز الثاني بست نقاط، مقابل ثلاث نقاط لإندونيسا في المركز الثالث، وظلت فيتنام بدون رصيد من النقاط بعد خسارتها في جميع مبارياتها الثلاث.
وعلى استاد الثمامة، تقدم أياسي يويدا بهدف لليابان من
ضربة جزاء في الدقيقة السادسة ثم أضاف الهدف الثاني له ولبلاده في الدقيقة 52.
وجاء الهدف الثالث بنيران صديقة حيث سجله جوستين هوبنر بالخطأ في مرماه في الدقيقة 88 ، قبل أن
يحرز ساندي والش الهدف الوحيد لإندونيسيا في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء.
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