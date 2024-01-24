العراق إلى ثمن النهائي بالعلامة الكاملة... واليابان تصعد لدور الـ16 الآسيوي

تأهل منتخب العراق الأول لكرة القدم، وبالعلامة الكاملة إلى ثمن نهائي كأس آسيا المتواصلة حاليا في قطر، بفوزه المستحق على نظيره الفيتنامي بثلاثة أهداف لهدفين اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة، التي تضم منتخب اليابان الذي تأهل وصيفا برصيد 6 نقاط بفوزه على نظيره الإندونيسي بثلاثة أهداف لهدف.

ورفع منتخب العراق رصيده إلى النقطة التاسعة بفوزه على جميع منتخبات مجموعته الرابعة، إندونيسيا بثلاثة أهداف لهدف، واليابان بهدفين لهدف، وفيتنام بثلاثة أهداف لهدفين.

سجل ثلاثية العراق، ريبين سولاقا "د48"، وأيمن حسين "د74"، و10± 90" من ركلة جزاء، فيما سجل لفيتنام فيت هوانغ "د42"، ونغوين هاي "د1±90".

واضاع أيمن حسين ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة لمصلحة منتخب العراق في الدقيقة 82 من زمن المباراة، والتي شهدت دقيقتها ال45 طرد فان غوات لاعب فيتنام.

واعتلى نجم هجوم منتخب العراق، أيمن حسين، قمة الهدافين في بطولة كأس آسيا برصيد 5 أهداف.

وفي الدور ثمن النهائي من كأس آسيا، يواجه منتخب العراق، صاحب المركز الثالث من المجموعة الخامسة أو السادسة.

تأهل اليابان

كما تأهل منتخب اليابان إلى دور الستة عشر إثر فوزه على نظيره الإندونيسي 3 /1.

وحل منتخب اليابان في المركز الثاني بست نقاط، مقابل ثلاث نقاط لإندونيسا في المركز الثالث، وظلت فيتنام بدون رصيد من النقاط بعد خسارتها في جميع مبارياتها الثلاث.

وعلى استاد الثمامة، تقدم أياسي يويدا بهدف لليابان من

ضربة جزاء في الدقيقة السادسة ثم أضاف الهدف الثاني له ولبلاده في الدقيقة 52.

وجاء الهدف الثالث بنيران صديقة حيث سجله جوستين هوبنر بالخطأ في مرماه في الدقيقة 88 ، قبل أن

يحرز ساندي والش الهدف الوحيد لإندونيسيا في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء.





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