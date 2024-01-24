«رام تي آر إكس» تنضم لأسطول دوريات شرطة دبي

أضافت القيادة العامة لشرطة دبي سيارة جديدة من نوع رام - تي آر إكس (RAM TRX ) إلى أسطول دورياتها الأمنية، والتي توزع من قبل شركة الفطيم للسيارات.

ودشن معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والسيد ماركو ميلاني، المدير العام لشركة الفطيم التجارية، الدورية الأمنية، بحضور سعادة اللواء الدكتور محمد ناصر الرزوقي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، وسعادة اللواء سعيد حمد بن سليمان، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعميد خبير جمعة الفلاسي نائب مدير الإدارة العامة للنقل والانقاذ، والعقيد ثاني بن بليشه مدير إدارة مركبات القوة بالوكالة، والرائد علي ثاني بن غليطه من إدارة المركبات، ومن جانب شركة الفطيم للسيارات، السيد يوسف الرئيسي، المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية، وراكيش جاناردان، المدير العام للعلاقات التجارية الأمريكية في ستيلانتيس الشرق الأوسط، وستيوارت لوري، رئيس العلامة التجارية لشركة كرايسلر دودج، ورام تراكس في ستيلانتيس الشرق الأوسط.

مميزات

واطلع معالي الفريق والحضور على خصائص ومميزات سيارات رام تي آر إكس (RAM TRX )، التي تتميز بمحرك يطلق عليه اسم "هيمي"

ذو الـ 8 أسطوانات،

وسعة 6.2 لتر سوبر تشارج ثنائي المسامير، مما يعزز القدرة الحصانية، وعزم الدوران ليصلان إلى 702 حصان و650 باوند - قدم، الأمر الذي يرتقي بسيارة رام لتكون ضمن أقوى السيارات متعددة الاستخدامات بثمانية أوضاع للقيادة تركز على الأداء الرياضي، والثلجي، والطيني/الرملي، والصخري، والباجا، والمخصص، والسحب، حيث يوفر كل وضع القدرة الحصانية الأفضل، ونسبة التروس، وتقسيم عزم الدوران للتنقل على الطرقات وظروف القيادة.

وتتميز المركبة أيضاً بنظام بلشتاين للصدمات الذي يعتبر النظام الأكثر تطوراً من نظام الصدمات في فورد رابتور، والنظام تم تصميمه لتوزيع جميع الأحصنة البالغ عددها 702 بالتساوي على الأرض، والحد من القوى المقابلة بالتساوي من الطريق غير المتغير، إضافة إلى لوحة رقمية قياس 12 بوصة توفر إمكانية التنقل مع شاشة كاملة ضمن مجال رؤيتك مباشرةً، برسومات ثلاثية الأبعاد كاملة الألوان مع إمكانية تخصيص الألوان وإحصاءات السيارة التي يسهل رؤيتها تساعد في القضاء على عوامل التشتيت وتعزيز ثقتك خلف عجلة القيادة.

كفاءة ومرونة

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، حرص شرطة دبي على ضم أحدث الطرز من السيارات إلى أسطول مركباتها وأكثرها كفاءة ومرونة، وذلك للتعامل مع مختلف الحالات والمواقف، وبما يعزز من التواجد الأمني لرجال الشرطة والارتقاء بالخدمات الأمنية والشرطية والمساهمة في تطبيق القوانين والأنظمة المرورية، بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي وبسط الأمن والأمان والسلامة في الإمارة.

ونوه معاليه إلى علاقات التعاون والشراكة مع شركة الفطيم للسيارات التي تعتبر إحدى شركات السيارات الرائدة في الإمارات، ومؤكداً بأن السيارة ستسهم بأداء المهام في مختلف المجالات بفضل خصائصها الاستثنائية، ومواصفاتها المُبتكرة والنوعية.

الشراكة الاستراتيجية

ومن جانبه، أكد يوسف الرئيسي أهمية الشراكة الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة دبي، مشيراً إلى أن شركة الفطيم للسيارات تتعاون مع شرطة دبي، وتقدم الدعم الدائم لاستراتيجيتها الهادفة إلى التطوير المستمر لأسطولها وتجهيزاتها المُسخرة لخدمة أفراد المجتمع وضمان البيئة الآمنة والعادلة التي تتميز بها الدولة والارتقاء بها إلى مستويات متميزة عالمياً.

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