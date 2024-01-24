1.9 مليار درهم إجمالي صفقات وزارة الدفاع في اليوم الثاني لمعرضي «يومكس وسيمتكس 2024»



أعلن مجلس التوازن- الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع، عن توقيع 5 صفقات محلية بقيمة إجمالية بلغت 939 مليون درهم إماراتي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في ختام أعمال اليوم الثاني من معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس» في دورتهما السادسة، بحضور زايد سعيد المريخي، المُتحدث الرسمي باسم «مجلس التوازن»، ومنى أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي بمجلس التوازن، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وشهد اليوم الثاني ارتفاعاً في قيمة العقود التي أبرمها مجلس التوازن لصالح وزارة الدفاع – حيث وصلت إلى 1.9 مليار درهم، بمجموع بلغ 10 عقود خلال أول يومين من معرضي «يومكس وسيمتكس 2024».

وكشف زايد سعيد المريخي، عن التعاقد مع مجموعة «إيدج»، لشراء أنظمة طائرات بدون طيار وتقديم خدمات الدعم الفني والتدريب بقيمة 220 مليون درهم، كما تم التعاقد مع مجموعة "إيدج" لشراء أنظمة دفاع ضد الطائرات المسيرة المتنقلة بقيمة 708 ملايين درهم.

إلى جانب ذلك تم التعاقد مع «مركز الأرصاد الوطني» لتقديم خدمات الإرصاد الجوي بقيمة 693 ألف درهم، والتعاقد مع شركة «الخليج المتحدة للحلول الفنية المتكاملة» لشراء روبوتات بقيمة 8 ملايين درهم.

إضافةً إلى التعاقد مع شركة «ستار لينك للاتصالات الفضائية» لتوفير السعات للاتصالات الفضائية بقيمة 2 مليون درهم.

وقال زايد المريخي، "نؤكد اعتزازنا بالمكانة المتقدمة التي حققتها الصناعات الإماراتية في مجال الدفاع إذ أصبحت دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة وواثقة نحو بناء قطاع دفاعي متطور ومستند على تمكين الكفاءات الوطنية لتوفير حلول شاملة وفعالة تسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي للصناعات الدفاعية المتطورة."

وأضاف "بدورنا في مجلس التوازن وبالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي وزارة الدفاع نؤكد دعم كافة الجهود الوطنية التي تسهم في نمو الصناعات والتكنولوجيا الدفاعية بالدولة."

وأكد على أن معرضي «يومكس وسيمتكس2024» يمثلان فرصة لاستعراض أحدث المنتجات في الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب الخاصة بقطاع الدفاع والأمن، حيث تشهد هذه الصناعات تطوراً سريعاً ولافتاً من شأنه أن يدعم الجهود في مجال تعزيز دعم الصناعات والقدرات الدفاعية.

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