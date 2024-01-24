200 شركة بريطانية إلى «مركز دبي للسلع» في العام 2023

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة إطلاق النسخة التاسعة من جولاته الترويجية الدولية «وُجد من أجل التجارة» انطلاقاً من لندن، في إطار جهوده المستمرة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من المملكة المتحدة. ونما حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة والإمارات بنسبة 47.3 % على أساس سنوي ليصل إلى 25.5 مليار جنيه إسترليني (119 مليار درهم) في الأرباع السنوية المتتالية حتى نهاية الربع الثاني من 2023. وقدّم المركز مجموعة واسعة من المزايا وفرص النمو الإضافية للشركات البريطانية عبر تأسيس مقر لها في دبي والاستفادة من مجموعة من أسرع أسواق العالم نمواً. وانضمت أكثر من 200 شركة بريطانية إلى منطقة الأعمال التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة خلال 2023 وحده، ليصل العدد الإجمالي إلى 2,080 شركة، يمثل نمواً سنوياً بنسبة 10 %.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «واصلنا خلال الأشهر الاثني عشر الماضية تعزيز المزايا والقيمة الفريدة التي يقدمها مركز دبي للسلع المتعددة، واعتمدنا تغييرات هيكلية ضخمة في منطقة الأعمال، ونجحنا في تسجيل مستويات جديدة من استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي. وبعد انضمام 2,700 شركة جديدة إلى المركز خلال العام الماضي، من بينها 200 شركة بريطانية، حقّقنا نمواً قوياً عبر مختلف منظوماتنا، ولا سيما في مركز العملات المشفرة ومركز الألعاب، ومن المقرر إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي الجديد التابع لمركز دبي للسلع المتعددة قريباً. ولتلبية مستوى الطلب المرتفع، تزداد أهمية تكثيف الاستثمارات في البنية التحتية، لذلك افتتحنا برج أبتاون تاور، مركزنا الرئيسي الجديد خلال العام الماضي، والذي يضم 22 طابقاً من المساحات المكتبية الراقية من الدرجة الأولى لشركاتنا الأعضاء في أول برج ضمن الأبراج التجارية والسكنية التسعة التي ستُتوج منطقة أبتاون دبي».

ونُظّمت الجولة في غرفة التجارة العربية البريطانية بالشراكة مع سفارة الإمارات في لندن. وخلال الفعالية، أطلع عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في المركز 160 شخصاً من قادة الشركات البريطانية العاملة في مختلف القطاعات على مدى سهولة مزاولة الأعمال في دبي من خلال التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة، أحد أكثر مناطق الأعمال ترابطاً في العالم. كما سلّطت النقاشات الضوء على القوة والمرونة التي تتحلى بها دبي في وجه التحديات الاقتصادية العالمية، وانخفاض التضخم، والسياسات الداعمة للشركات، وهي عوامل رسّخت مكانتها كمركز محوري للتجارة العالمية.

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