طقس الإمارات غداً.. صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً

(MENAFN
- Al-Bayan)
يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئي أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:16 والمد الثاني عند الساعة 13:03 والجزر الأول عند الساعة 19:53 والجزر الثاني عند الساعة 06:42.
بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:52 والمد الثاني عند الساعة 22:47 والجزر الأول عند الساعة 15:54 والجزر الثاني عند الساعة 04:40.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 27 16 80 30
دبي 27 18 75 30
الشارقة 27 15 75 25
عجمان 28 17 80 30
أم القيوين 27 13 80 35
رأس الخيمة 28 14 75 30
الفجيرة 27 20 80 25
العـين 28 14 70 20
ليوا 28 11 75 20
الرويس 27 14 80 30
السلع 27 15 80 25
دلـمـا 25 18 80 40
طنب الكبرى / الصغرى 24 17 85 40
أبو موسى 24 17 85 40.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN24012024000110011019ID1107762707
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.