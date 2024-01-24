طقس الإمارات غداً.. صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً



يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئي أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:16 والمد الثاني عند الساعة 13:03 والجزر الأول عند الساعة 19:53 والجزر الثاني عند الساعة 06:42.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:52 والمد الثاني عند الساعة 22:47 والجزر الأول عند الساعة 15:54 والجزر الثاني عند الساعة 04:40.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 16 80 30

دبي 27 18 75 30

الشارقة 27 15 75 25

عجمان 28 17 80 30

أم القيوين 27 13 80 35

رأس الخيمة 28 14 75 30

الفجيرة 27 20 80 25

العـين 28 14 70 20

ليوا 28 11 75 20

الرويس 27 14 80 30

السلع 27 15 80 25

دلـمـا 25 18 80 40

طنب الكبرى / الصغرى 24 17 85 40

أبو موسى 24 17 85 40.

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