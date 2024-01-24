القمة العالمية للحكومات تطلق المسح العالمي للوزراء والنسخة السابعة من جائزة أفضل وزير في العالم

أعلنت القمة العالمية للحكومات 2024، وبالشراكة مع شركة“برايس ووتر هاوس كوبرز PWC” الشرق الأوسط عن إطلاق المسح العالمي للوزراء، والهادف إلى استطلاع آرائهم حول عدد من القضايا الدولية البارزة، إضافة إلى إطلاق النسخة السابعة من جائزة أفضل وزير في العالم، وذلك ضمن مبادرات القمة الهادفة إلى تبادل الأفكار حول القضايا العالمية والاحتفاء بالنماذج المتفردة في العمل الحكومي والتي تمكنت من تطوير حلول مبتكرة للتحديات بطريقة تدعم بناء مجتمعات مستدامة.

وبحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات وقعت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائبة رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، اتفاقيتي تعاون مع“برايس ووتر هاوس كوبرز PWC” لإطلاق المسح العالمي للوزراء، وتنظيم النسخة السابعة من جائزة أفضل وزير في العالم.

رؤية عالمية..

ويستهدف المسح العالمي للوزراء، استطلاع آراء الوزراء حول عدد من القضايا الدولية البارزة، بهدف تكوين رؤية عالمية للتحديات التي تواجه المجتمعات، من أجل الوصول إلى حلول مستدامة، حيث يساهم هذا المسح في زيادة الوعي بهذه القضايا وتحفيز الجهود للتغلب عليها، وفهم أفضل لها، الأمر الذي يساعد على تحديد الأولويات المشتركة.

ويسعى المسح إلى ترسيخ التعاون بين الدول، وفتح قناة من التواصل بين الوزراء من مختلف البلدان لتبادل الأفكار حول القضايا العالمية، وبما يساعد على الوصول إلى حلول أكثر شمولاً وفعالية، حيث تساعد نتائج المسح في تحديد أولويات التنمية والتي يمكن استخدامها في صياغة السياسات العامة، وتوجيه الجهود الدبلوماسية وتحفيز الاستثمار في البحث والتطوير، الأمر الذي يجعل من المسح أداة قيمة تعزز التعاون الدولي لحل القضايا العالمية.

إنجازات بارزة..

وتحتفي جائزة أفضل وزير في العالم، بالإنجازات البارزة التي حققها الوزراء في مواجهة التحديات من خلال تبني الحلول الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة لتقديم خدمات حكومية متميزة واستراتيجيات وطنية تستبق تحديات المستقبل.

وتركز معايير الجائزة هذا العام على المشاريع والمبادرات الناجحة والقابلة للتطوير والتي تؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات، وتظهر التميز في المرونة الحكومية، والجاهزية، والابتكار، وقدرات الاستشراف المستقبلي، إلى جانب الالتزام بتعزيز الحوكمة والشفافية لتحسين حياة الأفراد والمجتمعات.

وتبرز جائزة أفضل وزير في العالم، الجهود الاستثنائية التي يقدمها وزراء حول العالم من أجل تعزيز التميز في القطاع الحكومي داخل دولهم، وتطبيق مبادرات ناجحة وقابلة للتطوير ومستدامة تساهم في النهوض الاجتماعي والاقتصادي لمواطنيها. كما تحتفي الجائزة بالجهود المبذولة من قبل الوزراء المرشحين لإلهام غيرهم من المسؤولين ومقدّمي الخدمات من أجل تعزيز الابتكار وزيادة المعرفة.

تحفيز الابتكار..

وقالت معالي عهود بنت خلفان الرومي " تعكس جائزة أفضل وزير في العالم رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله" بالعمل على تحفيز الابتكار في مجال العمل الحكومي، وتشجيع المبادرات والمشروعات المبتكرة التي تستهدف مواجهة التحديات الحالية، وتستبق التحديات المستقبلية بأفكار فريدة يمكن تطبيقها على أرض الواقع، بهدف المساهمة في بناء مجتمعات تقوم على أساس من المعرفة والابتكار، وحلول الذكاء الاصطناعي المتطورة".

وأضافت معاليها“ تسلط الجائزة الضوء على نماذج حكومية متميزة بهدف تعزيز فرص تبادل الخبرات وإلهام المسؤولين الحكوميين حول العالم، حيث تقدم كل عام نماذج حكومية ملهمة قادت مشاريع ناجحة ومبادرات حكومية مبتكرة وتمكنت من تحقيق النتائج المرجوة منها بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية ونقلت العمل الحكومي في بلدانها الى آفاق رحبة من التميز”.

وقالت معالي عهود الرومي“ تفتح القمة العالمية للحكومات نافذة على المستقبل، تساعد بها صناع القرار في العالم على استشراف التحديات وتحويلها إلى فرص وحلول، وتعزيز الابتكار والإبداع وتحفيز المتميزين، ورسم خطط استراتيجية طموحة تحدد أولويات العمل وتقدم أدواته وتتنبأ بمحصلته، وتمهد الطريق لمزيد من الإنجازات والإلهام نحو التقدم والرخاء في عالم متسارع الخطى، وتكرم في الوقت نفسه التجارب المتميزة التي تشكل مصدر إلهام لتطوير العمل الحكومي وتستحق التقدير ولا شك أن القمة العالمية للحكومات هي المنصة المثالية لعرض هذه التجارب والاحتفاء بها”.

إلى ذلك، دعت معالي عهود بنت خلفان الرومي، الوزراء من دول العالم كافة إلى المساهمة بأفكارهم في القضايا العالمية الحاسمة عبر المسح الوزاري العالمي الذي تجريه القمة العالمية للحكومات، وتقديم حلول مبتكرة لمواجهة عدد من القضايا العالمية البارزة، مشيرة معاليها إلى أن المسح يعتبر فرصة سانحة لترسيخ التعاون الدولي واستشراف حلول مبتكرة تتصدي للتحديات العالمية المشتركة.

حوار عالمي..

وقال هاني أشقر، الشريك المسؤول في بي دبليو سي الشرق الأوسط " نحن فخورون بشراكتنا المستمرة القمة العالمية للحكومات داعمين مهمتها في تحقيق التميز في القطاع العام وهو ما يظهر جلياً في مبادرات كجائزة أفضل وزير في العالم المرموقة. إن تعاوننا مع القمة العالمية للحكومات، والتي تعتبر ملتقى لقادة العالم والمفكرين الاستراتيجيين، يعكس التزامنا بدفع عجلة التحول في الحكومات".

من جانبه قال رامي الناظر، الشريك المسؤول عن القطاع الحكومي والعام في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا " يسعدنا التعاون مع القمة العالمية للحكومات لإطلاق هذا التقرير المهم لاستطلاع آراء الوزراء من أنحاء العالم كافة حول القضايا والاتجاهات الأساسية التي تؤثر على مستقبل الإدارة الحكومية، حيث يعد إشراك القيادات التي تحفز التحول الحكومي للمشاركة في حوار عالمي حول الفرص والتحديات المستقبلية أمراً بالغ الأهمية لما يؤدي إليه من تأثير إيجابي على تحسين وتطور الإدارة الحكومية، وهو ما يعكس التزامنا الأوسع بالحوار الهادف والمساهمة في تفعيل النتائج المؤثرة في جميع أنحاء العالم".

معايير دقيقة..

وتخضع عملية تقييم واختيار الفائز بجائزة أفضل وزير في العالم لآلية ترشيح متعددة الأبعاد تتضمن تحليلاً على المستويين الكلّي والجزئي لتحديد الوزراء الذين قدموا مساهمات قيّمة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك باستخدام مصادر رئيسية وثانوية، حيث تجري بعد ذلك تصفية قائمة المرشحين باستخدام معايير الكفاءة ومؤشرات التقييم.

ويجري اختيار "الدول محل التركيز" من تلك التي تحتل المراتب الأولى في أربعة مؤشرات عالمية اجتماعية واقتصادية وهي مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، ومؤشرات الحوكمة العالمية، ومؤشر التنمية البشرية، ومؤشر السعادة.

ويعمل شركاء شركة برايس وتر هاوس كوبرز في الدول محل التركيز على ترشيح ثلاثة وزراء كحد أقصى ممن تنطبق عليهم معايير التقييم، وبناءً على معرفتهم بالوزراء ونهج عملهم.

فيما يعمل الفريق المركزي في برايس وتر هاوس كوبرز على إجراء أبحاث مفتوحة المصدر اعتماداً على مصادر موثوقة وذات مصداقية، تشمل المنتديات والمنظمات متعددة الأطراف، والمنافذ الإعلامية المعروفة، والتقارير الحكومية الرسمية.

كما يجري فريق المعلومات العالمي في برايس وتر هاوس كوبرز تحليلات لشبكات التواصل الاجتماعي باستخدام المصطلحات الأكثر انتشاراً على الصعيد العالمي، والكلمات الدلالية الرئيسية المتعلقة بالوزراء حول العالم.

يذكر أن جائزة أفضل وزير في العالم أطلقت خلال الدورة الرابعة للقمة العالمية للحكومات عام 2016، وحصل عليها في نسخها الست السابقة 6 وزراء، حيث فاز غريغ هانت وزير البيئة القائم بأعمال وزير المدن والبيئة العمرانية في أستراليا، بالنسخة الأولى للجائزة، وكانت الجائزة في نسختها الثانية من نصيب أوا ماري كول سيك وزيرة الصحة في جمهورية السنغال، فيما فازت سيري مولياني أندراواتي وزيرة المالية في إندونيسيا بجائزة النسخة الثالثة، أما النسخة الرابعة للجائزة، ففاز فيها فيروز الدين فيروز وزير الصحة في جمهورية أفغانستان، وذهبت النسخة الخامسة إلى معالي أزوسينا أربليتشي وزيرة الاقتصاد والمالية في أوروغواي، وكانت الجائزة من نصيب معالي ديفيد موينينا سينجه وزير التعليم الأساسي والثانوي في سيراليون، في نسختها السادسة.

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