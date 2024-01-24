بيوت تتوقع تزايد الطلب على العقارات بدبي في العام 2024

أطلق موقع «بيوت» تقرير سوق العقارات في دبي لعام 2023، الذي رصد مواصلة أسعار العقارات في دبي باتخاذ المسار التصاعدي، الأمر الذي خلق بيئة ممتازة للبائعين والملاك على حد سواء. ويتماشى هذا الاتجاه التصاعدي المستمر مع الطلب المتزايد الذي يغذيه تدفق المزيد من المستثمرين والباحثين عن سكن، ما أدى إلى نمو غير مسبوق في سوق العقارات.

وكشفت بيانات موقع «بيوت» عن ارتفاع ملحوظ في أسعار مبيعات الشقق والفلل في الأحياء الأكثر طلباً في دبي، لتسجل زيادات تتراوح بين 4% و21% في عام 2023.

وفي قطاع العقارات ذات الأسعار المنخفضة، أبدى المستثمرون ومشترو المنازل المحتملون اهتماماً متزايداً بالمدينة العالمية ومجمع دبي ريزيدنس وداماك هيلز 2 ودبي لاند. انجذب مشترو العقارات ذوو الميزانية المتوسطة نحو مناطق مثل قرية جميرا الدائرية وواحة دبي للسيليكون والفرجان والينابيع. وعلى عكس ذلك، أظهر مستثمرو العقارات الفاخرة تفضيلهم لكل من دبي مارينا والخليج التجاري والمرابع العربية ودبي هيلز إستيت خلال عام 2023.

وبالنسبة للشقق ذات الميزانية المحدودة، شهدت أسعار مبيعات المعاملات في المناطق المرغوبة زيادات تتراوح بين 5 – 50%.

كما انخفض متوسط أسعار المعاملات للفلل ذات الأسعار المنخفضة بشكل عام بنسبة 10% إلى 26%، باستثناء داماك هيلز 2، التي سجلت أسعارها زيادة طفيفة بنسبة 0.54%.

وفي قطاع العقارات متوسطة السعر، ارتفع متوسط أسعار معاملات البيع للشقق عموماً بنسبة تصل إلى 3%. وكانت أبراج بحيرات الجميرا حالة شاذة، حيث انخفض سعر بيع المعاملات بنسبة 0.77%. سجلت المناطق الأكثر طلباً التي تضم فللاً متوسطة المستوى زيادة بنسبة 15 إلى 21% في متوسط سعر المبيعات.

أما في قطاع العقارات الفاخرة، فقد شهدت معظم المناطق ارتفاعاً ثابتاً في أسعار المعاملات يتراوح بين 3% و17%.

ووفقاً لتقرير معاملات دبي على موقع بيوت، وهو نظام رؤى الملكية الخاص بالشركة الذي يتضمن بيانات معالجة تفصيلية بناءً على معلومات دائرة الأراضي والأملاك، شهد عام 2023 ما مجموعه 132.62 ألف معاملة بيع عقار، بقيمة إجمالية قدرها 409.8 مليارات درهم، بما في ذلك المشتريات السكنية والتجارية.





العائد على الاستثمار

ومن حيث العائد على الاستثمار وبناءً على عوائد الإيجار المتوقعة للشقق، ظهرت مناطق محددة مثل مجمع دبي للاستثمار وليوان وديسكفري جاردنز باعتبارها الخيارات الأفضل للمستثمرين المحتملين، حيث تقدم عوائد تصل إلى 11%. عندما يتعلق الأمر بالشقق في فئة الطبقة المتوسطة، كانت واحة دبي للسيليكون ومدينة دبي الرياضية وموتور سيتي هي الخيارات الأكثر طلباً، حيث تقدم عوائد إيجارية تصل إلى 9%. وفي قطاع الشقق الفاخرة، أثبتت مناطق مثل الصفوح وجرين كوميونيتي وعقارات جميرا للغولف أنها عالية الطلب بشكل خاص، حيث تقدم عوائد مذهلة تصل إلى 10%، متجاوزة المعايير التي حددتها معظم الأسواق العالمية.

كما تعكس اتجاهات العائد على الاستثمار في موقع بيوت لمجمعات الفلل نظرة إيجابية. تتميز الفلل والمنازل المستقلة التي يتم شراؤها لغايات التأجير في الراشدية بمتوسط عائد استثماري يتجاوز 9%، ما يجعلها فرصة جذابة للمستثمرين المحتملين. وبالمثل، فإن مناطق مثل المدينة العالمية وجبل علي تقدم نسباً لعائد الاستثمار تتجاوز 8%. وقد سجلت الفلل متوسطة المستوى في قرية جميرا الدائرية وتاون سكوير وريم عائداً على الاستثمار يتراوح بين 6% و8%. وفي فئة الفلل الفاخرة، يتميز البراري بعائد على الاستثمار يتجاوز 8%، مدفوعاً بالخصائص الفريدة للعقارات والعرض المحدود في السوق. كما حققت مجتمعات مثل لؤلؤة جميرا وداماك هيلز، التي تلبي الاحتياجات العائلية، عائدات جيدة على الاستثمار تتجاوز 7%.





اتجاهات استئجار العقارات

وفقاً لبيانات موقع بيوت، ارتفعت أسعار الإيجارات المعلن عنها بنسبة تتراوح بين 4 و17% لشقق الإيجار ذات الأسعار المنخفضة في المناطق الأكثر طلباً. وقد سجلت طلبات إيجارات الشقق في فئة الطبقة المتوسطة زيادات مضاعفة تصل إلى 23%. كما شهدت أسعار الطلب لاستئجار الشقق الفاخرة أيضاً مساراً تصاعدياً، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 4 و21%.

وشهدت الفلل ذات الأسعار المنخفضة عموماً ارتفاعاً في الأسعار يتراوح بين 10% و33%، مع انخفاض أسعار استئجار الفلل في دبي الجنوب بنسبة تصل إلى 6%. وشهدت تكاليف استئجار الفلل متوسطة المستوى ارتفاعاً بنسبة 1 - 21%. ارتفعت إيجارات الفلل الفاخرة في دبي بنسبة 38%.

ومن بين الباحثين عن أماكن إقامة بأسعار معقولة، حظيت منطقتا النهدة وديرة بأكبر قدر من الاهتمام للشقق، في حين كانت مردف وداماك هيلز 2 الاختيارات المفضلة للباحثين عن الفلل. في قطاع الطبقة المتوسطة، كانت قرية جميرا الدائرية (JVC) وبر دبي هي الخيارات الأكثر شعبية بين المستأجرين، في حين كان أولئك الذين يبحثون عن الفلل يميلون في الغالب نحو العقارات في قرية جميرا الدائرية والمرابع العربية 3. وفي الفئة الفاخرة، مرسى دبي والأعمال حافظت منطقة الخليج على شعبيتها في مجال تأجير الشقق، في حين أصبحت منطقة دبي هيلز إستيت والبرشاء مرغوبة لتأجير الفلل الراقية.

وبتحليل أسعار الإيجارات، تبين أن معظم الزيادات في الأحياء ذات الأسعار المعقولة لكل من الفلل والشقق تراوحت بين 5 و11%. ولوحظ استثناء في دبي الجنوب بالنسبة للفلل، حيث انخفض متوسط أسعار المعاملات بنسبة تصل إلى 4%. وقد سجلت أسعار المعاملات لتأجير الشقق والفلل في قطاع الطبقة المتوسطة زيادات تصل إلى 17%. وفي قطاع الشقق الفاخرة، ارتفعت أسعار معاملات الإيجار بنسبة 11 إلى 15%. وفي الوقت نفسه، شهدت إيجارات الفلل الفاخرة زيادة ملحوظة بنسبة 26.4% في دبي هيلز إستيت.

وكان عام 2023 عاماً استثنائياً بالنسبة لسوق العقارات في دبي. ومع اقتراب عدد المعاملات في الربع الثالث وحده من مستوى غير مسبوق بلغ قدره 100 مليار درهم، فمن السهل أن نتوقع أن هذه الطفرة العقارية ستستمر حتى عام 2024.





حيدر خان: القطاع يحافظ على مسار نمو تصاعدي يبعث على التفاؤل

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لموقع بيوت رئيس مجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «حافظ قطاع العقارات في دبي على مسار نمو تصاعدي يبعث على التفاؤل، حيث أنهى عام 2023 بنجاح لافت. تشير بياناتنا إلى تقدم ملحوظ في أسعار العقارات مدعوم بالطلب المتزايد من قبل المستثمرين والباحثين عن سكن ممن يسعون لامتلاك العقارات في هذه السوق الواعدة. كما لاحظنا وجود ارتفاع كبير في أسعار المبيعات عبر مختلف القطاعات، الأمر الذي يعكس جاذبية المشهد العقاري في دبي. ويُتوقع تزايد الطلب على العقارات نتيجة لإطلاق العديد من المشاريع الجديدة التي تجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم».

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