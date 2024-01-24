لماذا استبعد باولو بينتو الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات من مواجهة إيران؟



أكد مدير منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ياسر سالم، أن استبعاد الهداف التاريخي لمنتخبه علي مبخوت أمام إيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس آسيا في قطر كان لأسباب فنية.

وأثار استبعاد المخضرم مبخوت (33 عاما)، الهداف التاريخي للإمارات برصيد 85 هدفا، عن مباراة ايران أمس الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات وجلوسه في المدرجات، تساؤلات الشارع الرياضي حول عدم اقتناع المدرب البرتغالي باولو بينتو بمهاجم الجزيرة.

وجلس مبخوت، صاحب تسعة أهداف في كأس آسيا وهداف نسخة 2015 برصيد خمسة أهداف، احتياطيا في مباراتي هونغ كونغ وفلسطين، قبل أن يستبعد نهائيا أمام ايران رغم غياب المهاجم الشاب سلطان عادل (19 عاما) بسبب الإصابة، بعدما فضله بينتو في أول مباراتين على هداف الإمارات الأول.

وقال سالم في تصريح تلفزيوني بعد مباراة الإمارات وإيران التي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 1-2، عن سبب استبعاد مبخوت "إنها قناعات المدرب (بينتو) الفنية ونحن نحترمها"، نافيا أن يكون هناك أي سبب آخر "فمبخوت ملتزم بالتدريبات، ويوجه زملاءه الشباب وهو يقول إن مصلحة المنتخب هي الأهم".

وتابع "هي قرارات مدرب ونحن نحترمها، وندعم أي لاعب يشارك في التشكيلة".

وحلت الإمارات التي لم تحرز اللقب القاري (حلت وصيفة على أرضها في 1996)، وصيفة في مجموعتها بالنسخة الحالية لكأس آسيا خلف إيران وتلاقي طاجيكستان في ثمن النهائي.

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