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50 % زيادة في عدد زوار فعالية «سوق الفريج» في موسمها الثاني مقارنة بالموسم الأول

1/24/2024 9:20:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حققت
فعالية "سوق الفريج" الذي نظّمته بلدية_دبي، إقبالاً لافتاً من الزوار.

وبلغت زيارات النسخة الثانية أكثر من 157 ألف زائرٍ بزيادةٍ قدرها 50% عن الموسم الأول.

ووصل عدد زوار الموسم الماضي إلى 95 ألف زائرٍ.


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