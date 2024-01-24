50 % زيادة في عدد زوار فعالية «سوق الفريج» في موسمها الثاني مقارنة بالموسم الأول

50 % زيادة في عدد زوار فعالية «سوق الفريج» في موسمها الثاني مقارنة بالموسم الأول
التاريخ
1/24/2024 9:20:09 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
حققت
فعالية "سوق الفريج" الذي نظّمته بلدية_دبي، إقبالاً لافتاً من الزوار.
وبلغت زيارات النسخة الثانية أكثر من 157 ألف زائرٍ بزيادةٍ قدرها 50% عن الموسم الأول.
ووصل عدد زوار الموسم الماضي إلى 95 ألف زائرٍ.
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