محمد بن زايد وحمد بن عيسى يبحثان تعزيز التعاون ومستجدات الأوضاع في المنطقة



زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أخاه الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، في مقر إقامته في أبوظبي.





وتبادل سموه وجلالة الملك حمد بن عيسى، خلال اللقاء، الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن متانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين.



كما تناول اللقاء، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين على جميع المسارات بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعات شعبيهما إلى مزيد من التقدم والتنمية والازدهار.





وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة وجلالة الملك حمد بن عيسى، خلال اللقاء، عن حرصهما على تعزيز العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات خاصة التي تخدم التنمية في البلدين.





كما تطرق اللقاء، إلى أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك كونه ضمانة للحفاظ على مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحقيق تطلعات شعوبها.



وتناول الجانبان، مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأهمية الدفع تجاه مسار السلام الشامل والعادل لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار لشعوب المنطقة كافة.

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وعدد من الشيوخ والمسؤولين



كما حضره، سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي البحريني، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

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